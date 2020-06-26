Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%

Полицейский на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото

Полицейский на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию России на утро составляет 49,5%, следует из данных штаба по наблюдению за электронным голосованием.

На утро общая явка по двум регионам составляет 49,5%, проголосовали свыше 580 тысяч человек. Выдано почти 590 тысяч бюллетеней.

Нижегородской области. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы