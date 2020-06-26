Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573494533.html
Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию России на утро составляет 49,5%, следует из данных штаба по наблюдению за электронным... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:50
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573460723_0:0:2652:1491_1400x0_80_0_0_33750cd3b0e184bf380a76155365ae47.jpg
https://ria.ru/20200625/1573488158.html
Нуланд рвёт и мечет, карьера Навального катится к закату, внешние и внутренние враги России лихорадочно ищут способ сорвать голосование. Поздно! Остаётся надеяться, что за поправки выскажется большинство.
44
Сколько интересно людей по многу раз проголосовали? 😆
19
24
россия
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573460723_0:0:2652:1491_1400x0_80_0_0_33750cd3b0e184bf380a76155365ae47.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573460723_95:0:2518:1817_1400x0_80_0_0_05c42852e17883246e642e47c03bb9ed.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573460723_398:0:2215:1817_1400x0_80_0_0_0cdbda617ec50b1820a591278cdc2068.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%

07:50 26.06.2020
6037
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПолицейский на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Полицейский на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Полицейский на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию России на утро составляет 49,5%, следует из данных штаба по наблюдению за электронным голосованием.
На утро общая явка по двум регионам составляет 49,5%, проголосовали свыше 580 тысяч человек. Выдано почти 590 тысяч бюллетеней.
Сотрудник полиции с собакой во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково
Вчера, 20:57Голосование по поправкам в Конституцию
В Общественном штабе обсудили все претензии по голосованию в Москве
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходит с 25 июня по 30 июня.
45900375
Обсудить 24
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
Популярные комментарии
Нуланд рвёт и мечет, карьера Навального катится к закату, внешние и внутренние враги России лихорадочно ищут способ сорвать голосование. Поздно! Остаётся надеяться, что за поправки выскажется большинство.
26 июня, 09:05
я проголосовал
11200427
Сколько интересно людей по многу раз проголосовали? 😆
26 июня, 09:36
РЕРоман Ещук
940015
Рекомендуем
Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева
Зампредседателя ВЭБ: сокращать список моногородов сейчас не время
Курская Коренная Рождество-Богородичная пустынь
Соловьиный край: что посмотреть, попробовать и купить в Курске
Василий Небензя
Небензя: резолюцию о борьбе с героизацией нацизма поддерживают в ООН
Скриншот видео о роботе Erica
Робота впервые утвердили на главную роль в фильме
Автомобиль скорой помощи
В Солнечногорске за день утонули три ребенка
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Водолаз
Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
Нотис Мариас
Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
Петр Порошенко
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская получает поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Дети занимаются футболом в детском лагере
В Петербурге назвали сроки открытия детских оздоровительных лагерей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Мужчина умоляет о прощении
Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки выявили 6800 случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
21:00В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
Лента новостейМолния