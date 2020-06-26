https://ria.ru/20200626/1573494533.html
Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию России на утро составляет 49,5%, следует из данных штаба по наблюдению за электронным... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:50
2020-06-26T07:50
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573460723_0:0:2652:1491_1400x0_80_0_0_33750cd3b0e184bf380a76155365ae47.jpg
https://ria.ru/20200625/1573488158.html
я проголосовал
Нуланд рвёт и мечет, карьера Навального катится к закату, внешние и внутренние враги России лихорадочно ищут способ сорвать голосование. Поздно! Остаётся надеяться, что за поправки выскажется большинство.
44
Роман Ещук
Сколько интересно людей по многу раз проголосовали? 😆
19
24
россия
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573460723_0:0:2652:1491_1400x0_80_0_0_33750cd3b0e184bf380a76155365ae47.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573460723_95:0:2518:1817_1400x0_80_0_0_05c42852e17883246e642e47c03bb9ed.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573460723_398:0:2215:1817_1400x0_80_0_0_0cdbda617ec50b1820a591278cdc2068.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, политика