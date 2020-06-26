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Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:34
2020-06-26T07:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей цивилев
кемеровская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей цивилев, кемеровская область
КЕМЕРОВО, 26 июн - РИА Новости.
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев
.
"Еще у сорока четырех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Тридцать пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже шестьсот сорок восемь человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса восемьсот семьдесят пять больных коронавирусом", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального оперштаба, 16 новых случаев выявлено в Кемерово, по пять – в Белово и Юрге, по четыре – в Междуреченске и Мариинском районе, три – в Кемеровском районе, по два – в Берёзовском и Тисульском районе, по одному – в поселке Краснобродском, Беловском и Яйском районах.
Среди выздоровевших пациентов 17 жителей Новокузнецка, семь – из Кемерово, трое – из Междуреченска, по одному – из Белово, Прокопьевска, Новокузнецкого района.
По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлены 1532 случаев заражения коронавирусом. Девять человек скончались, 648 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8160 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.