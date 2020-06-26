Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса

"Еще у сорока четырех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Тридцать пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже шестьсот сорок восемь человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса восемьсот семьдесят пять больных коронавирусом", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

По данным регионального оперштаба, 16 новых случаев выявлено в Кемерово, по пять – в Белово и Юрге, по четыре – в Междуреченске и Мариинском районе, три – в Кемеровском районе, по два – в Берёзовском и Тисульском районе, по одному – в поселке Краснобродском, Беловском и Яйском районах.