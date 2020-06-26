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В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Киргизии превысило 4,2 тысячи, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, киргизия

В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи

07:32 26.06.2020
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БИШКЕК, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Киргизии превысило 4,2 тысячи, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 26 июня 2020 года по республике зарегистрировано 250 новых случаев СOVID-19, 105 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев инфицирования с начала пандемии.
По словам собеседника агентства, выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 50 пациентов. На стационарном лечении остаются 633 человека, из которых 12 - в реанимации.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 21 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 669 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 4204. Умерли 43 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2162 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Киргизия
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