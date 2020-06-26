В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи

БИШКЕК, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Киргизии превысило 4,2 тысячи, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 26 июня 2020 года по республике зарегистрировано 250 новых случаев СOVID-19, 105 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев инфицирования с начала пандемии.

По словам собеседника агентства, выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 50 пациентов. На стационарном лечении остаются 633 человека, из которых 12 - в реанимации.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 21 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 669 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 4204. Умерли 43 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2162 пациента.