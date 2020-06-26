Летний фестиваль ягод и сыра пройдет в июле во Владивостоке

"На "Дне сыра" гости фестиваля узнают рецепты вкуснейших фондю и смогут попробовать различные виды сыров. Медовики покажут, как "выгоняют" мед из сот. В конце июля - начале августа проходит сбор ягод – этому и будут посвящены праздники. Например, 19 июля пройдет день пирожков с малиновым вареньем, также в этот день по обыкновению начинали варить варенье из черной смородины. С конца июля начинает поспевать первая черника и ожидается второй урожай клубники", - говорится в сообщении.

В Приморье действует государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются рост объема производства сельхозпродукции к 2027 году до 55 миллиардов рублей, обеспечение прироста производительности труда в этом секторе, доведение объема отгруженных продуктов к 2027 году до 75 миллиарда рублей. Кроме того, среди целей госпрограммы - прирост производительности труда в производстве продуктов к 2027 году не менее 70% по сравнению с базовым 2016 годом.