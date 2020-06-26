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Летний фестиваль ягод и сыра пройдет в июле во Владивостоке
Фестиваль "Сделано в Приморье" в июле соберет во Владивостоке местных производителей сыра, меда, ягод и фруктов, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:41
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владивосток
приморский край
михаил фокин
экономика
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60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владивосток, приморский край, михаил фокин, экономика

Летний фестиваль ягод и сыра пройдет в июле во Владивостоке

07:31 26.06.2020 (обновлено: 07:41 26.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковВид Владивостока
Вид Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вид Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Фестиваль "Сделано в Приморье" в июле соберет во Владивостоке местных производителей сыра, меда, ягод и фруктов, сообщает правительство Приморья.
"На "Дне сыра" гости фестиваля узнают рецепты вкуснейших фондю и смогут попробовать различные виды сыров. Медовики покажут, как "выгоняют" мед из сот. В конце июля - начале августа проходит сбор ягод – этому и будут посвящены праздники. Например, 19 июля пройдет день пирожков с малиновым вареньем, также в этот день по обыкновению начинали варить варенье из черной смородины. С конца июля начинает поспевать первая черника и ожидается второй урожай клубники", - говорится в сообщении.
Фестиваль ягод и сыра планируется проводить в течение двух недель в конце июля с 10.00 до 19.00 на площади Фокина с соблюдением всех норм безопасности. Точные сроки будут определены с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и эпидемиологической обстановки.
"За последние несколько лет в Приморье появились новые интересные производители сыров и молочной продукции. Познакомить покупателей с качественной местной продукцией – основная задача фестиваля. Для предпринимателей это возможность обменяться технологиями и знаниями, представить свои товары широкой аудитории", – сказала министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко, чьи слова приводятся в сообщении.
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В Приморье действует государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются рост объема производства сельхозпродукции к 2027 году до 55 миллиардов рублей, обеспечение прироста производительности труда в этом секторе, доведение объема отгруженных продуктов к 2027 году до 75 миллиарда рублей. Кроме того, среди целей госпрограммы - прирост производительности труда в производстве продуктов к 2027 году не менее 70% по сравнению с базовым 2016 годом.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладивостокПриморский крайМихаил ФокинЭкономика
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