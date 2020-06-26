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Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:39
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, министерство обороны рф (минобороны рф), воз, общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

07:23 26.06.2020 (обновлено: 10:39 26.06.2020)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
© Министерство обороны РФ
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Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная звезда".
Добровольцы находятся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

"Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет — температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет — едим даже больше, чем раньше. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений", — рассказал доброволец Сергей.

Другой участник испытаний, Николай, также отметил, что после вакцинации никаких изменений в самочувствии не ощутил. "Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было. Внутренне готовился к изменениям в состоянии, ждал, что же будет. Нас предупреждали, что некоторые симптомы могут появиться. Но все обошлось", — сообщил он.
В свою очередь, доброволец Юрий рассказал, что вакцина никак не сказалась на нем.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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По словам анестезиолога-реаниматолога филиала ГВКГ имени Бурденко Олега Чихляева, каких-либо осложнений или побочных реакций у участников эксперимента не наблюдается, жалоб с их стороны на состояние здоровья нет. "Добровольцы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин", — сообщил он.
Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля. Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете.
В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено почти 9,3 миллиона человек, свыше 479 тысяч умерли.
Общее число инфицированных в России достигло 613 994, скончались 8605 человек. Последние недели количество заболевших в стране снижается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
на сколько я понимаю будут мониторить неделю, потом скажут что все хорошо. а то что с этими людьми произойдет в течении нескольких месяцев уже не напишут
26 июня, 08:12
Ганс Петров
71100534
вброс
26 июня, 08:10
Антон Давыдов
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