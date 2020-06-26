Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве. Архивное фото

Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса , проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета " Красная звезда ".

Добровольцы находятся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

"Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет — температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет — едим даже больше, чем раньше. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений", — рассказал доброволец Сергей.

Другой участник испытаний, Николай, также отметил, что после вакцинации никаких изменений в самочувствии не ощутил. "Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было. Внутренне готовился к изменениям в состоянии, ждал, что же будет. Нас предупреждали, что некоторые симптомы могут появиться. Но все обошлось", — сообщил он.

В свою очередь, доброволец Юрий рассказал, что вакцина никак не сказалась на нем.

По словам анестезиолога-реаниматолога филиала ГВКГ имени Бурденко Олега Чихляева, каких-либо осложнений или побочных реакций у участников эксперимента не наблюдается, жалоб с их стороны на состояние здоровья нет. "Добровольцы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин", — сообщил он.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля. Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено почти 9,3 миллиона человек, свыше 479 тысяч умерли.

Общее число инфицированных в России достигло 613 994, скончались 8605 человек. Последние недели количество заболевших в стране снижается.