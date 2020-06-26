https://ria.ru/20200626/1573494099.html
Украинские силовики сообщили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики сообщили в пятницу, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:18
2020-06-26T07:48
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:72:1024:648_1400x0_80_0_0_0172fea0447cb92400663e16409ef118.jpg
https://ria.ru/20200623/1573388452.html
3
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:72:1024:648_1400x0_80_0_0_0172fea0447cb92400663e16409ef118.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_22:0:933:683_1400x0_80_0_0_da296954a3eca5b8d15fa13170d7b536.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_136:0:819:683_1400x0_80_0_0_ab245c6cdbe553c71eaaa23cdfe62e76.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире