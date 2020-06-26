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Украинские силовики сообщили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики сообщили в пятницу, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:48
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

Украинские силовики сообщили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки

07:18 26.06.2020 (обновлено: 07:48 26.06.2020)
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики сообщили в пятницу, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "семь раз нарушили режим прекращения огня".
"За прошедшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
23 июня, 19:23
В ДНР рассказали о ситуации с обменом удерживаемых лиц
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
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