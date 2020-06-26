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СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
Северная Корея не стала проводить демонстрации против США по случаю 70-й годовщины начала Корейской войны, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, ким ир сен, ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея), оон, ханой, в мире

СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны

07:14 26.06.2020
1692
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий КНДР
Военнослужащий КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий КНДР . Архивное фото
СЕУЛ, 26 июн – РИА Новости. Северная Корея не стала проводить демонстрации против США по случаю 70-й годовщины начала Корейской войны, передает агентство Рёнхап.
Как сообщает агентство, КНДР в прошлом ежегодно проводила массовые антиамериканские митинги на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне 25 июня, но пропустила это мероприятие в 2018 и 2019 годах после встреч северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре и Ханое.
Северокорейские СМИ, в том числе официальный печатный орган Трудовой партии газета "Нодон Синмун" и Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), и в этом году не сообщили ни о каких антиамериканских массовых акциях к дате начала войны.
На границе Северной и Южной Кореи
22 июня, 11:09
КНДР восстанавливает громкоговорители на границе с Южной Кореей
В четверг Северная Корея опубликовала доклад Института разоружения и мира МИД, в котором пообещала наращивать "силу для сдерживания постоянных ядерных угроз со стороны США", отметив, что политика Вашингтона стала более "агрессивной" после саммита США-КНДР в Сингапуре.
Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 1953 года. Она велась с участием на стороне КНДР контингента Китая и специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН. Официально война до сих пор не завершена.
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Дональд ТрампКим Ир СенКим Чен ЫнПхеньянКНДР (Северная Корея)ООНХанойВ мире
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