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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573494017.html
В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 17,2 тысячи и составляет 490 401, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
дели
италия
испания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, дели, италия, испания

В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам

07:12 26.06.2020
0
© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой
Врачи врачи беседуют с девочкой
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врачи врачи беседуют с девочкой. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 17,2 тысячи и составляет 490 401, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 189 463 человека, выздоровели 285 636 человека (13 940 за сутки), умерли 15 301 (407 за сутки).
В четверг сообщалось о 473 105 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 16,9 тысячи), днем ранее – о 456 183 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 15,9 тысячи).
Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.
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Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 147 741 (4 841 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел столичный округ Дели, где выявлены 73 780 заболевших (3 390 за сутки). На третьем месте - штат Тамилнад: 70 977 заболевших (3 509‬ за сутки).
Несмотря на рост числа заболевших, ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - режим изоляции продлен до 30 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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