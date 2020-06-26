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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573493984.html
Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предупредил, что вакцина от коронавируса может оказаться не очень эффективной в качестве барьера для распространения... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мелинда гейтс
microsoft corporation
воз
билл гейтс
сша
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и добавил: "Без моего чипа"
10
7
сша
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, мелинда гейтс , microsoft corporation, воз, билл гейтс, сша

Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19

07:10 26.06.2020 (обновлено: 07:40 26.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предупредил, что вакцина от коронавируса может оказаться не очень эффективной в качестве барьера для распространения инфекции.
Гейтс в интервью телеканалу CNN пояснил, что при разработке вакцины создатели ориентируются на две характеристики: предотвращение заболевания самого вакцинируемого и предотвращение передачи инфекции от него другим людям.
"В первом случае не гарантируется, что вакцина будет идеальным блокировщиком передачи инфекции", - сказал он.
В то же время основатель Microsoft высоко оценил эффективность иммунного ответа самого организма на болезнь. По его словам, выработанный иммунитет защищает от риска повторного заражения как минимум в течение года.
Основатель Microsoft также поддержал прогноз главного инфекциониста США Энтони Фаучи, высказавшего мнение, что вакцина от коронавируса будет готова в конце 2020 или начале 2021 года.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс является вторым крупнейшим донором ВОЗ, который обеспечил в 2018-2019 году 9,76% бюджета организации. Фонд занимается финансированием исследований в области производства лекарств и вакцин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мелинда ГейтсMicrosoft CorporationВОЗБилл ГейтсСША
Популярные комментарии
и добавил: "Без моего чипа"
26 июня, 09:12
Von Stirliz
640000
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