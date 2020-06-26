Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19

"В первом случае не гарантируется, что вакцина будет идеальным блокировщиком передачи инфекции", - сказал он.

В то же время основатель Microsoft высоко оценил эффективность иммунного ответа самого организма на болезнь. По его словам, выработанный иммунитет защищает от риска повторного заражения как минимум в течение года.