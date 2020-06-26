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Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару допустил, что уже бессимптомно мог переболеть коронавирусом, и заявил, что хочет сдать тест на антитела, чтобы понять, был ли... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
воз
бразилия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, воз, бразилия, сша, в мире

Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом

07:06 26.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару допустил, что уже бессимптомно мог переболеть коронавирусом, и заявил, что хочет сдать тест на антитела, чтобы понять, был ли у него вирус.
"Я не знаю, был ли у меня коронавирус. Ранее я сделал два теста, оба были отрицательными. Некоторые считают, что у меня был коронавирус, я ничего не ощущал, не знаю. Может быть, сделаю ещё один тест, чтобы посмотреть, если ли у меня антитела. Я думаю, что он у меня был", - сказал Болсонару.
Ранее Федеральный суд Бразилии постановил, что Болсонару должен сообщить о результатах своих анализов на COVID-19. Правительство в середине мая передало результаты сделанных ранее президентом тестов в Верховный суд.
В марте Болсонару посещал США в сопровождении делегации, более 20 членов которой затем заболели коронавирусом. Президент сделал несколько тестов, при этом всегда отрицая, что заражен.
Ранее Федеральный суд также обязал Болсонару носить маску в общественных местах. В противном случае ему будет грозить штраф в 2 тысячи реалов в день (около 387 долларов США).
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Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома. Региональные власти, согласно рекомендациям ВОЗ, приняли решение ограничить в передвижении всех без исключения граждан.
Президент страны также неоднократно появлялся на улицах Бразилиа без маски и перчаток во время митингов или демонстраций в его поддержку, на которых общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруВОЗБразилияСШАВ мире
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