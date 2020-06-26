Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом

"Я не знаю, был ли у меня коронавирус. Ранее я сделал два теста, оба были отрицательными. Некоторые считают, что у меня был коронавирус, я ничего не ощущал, не знаю. Может быть, сделаю ещё один тест, чтобы посмотреть, если ли у меня антитела. Я думаю, что он у меня был", - сказал Болсонару.