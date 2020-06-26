В Норильске за сутки собрали 16 кубометров топливно-водяной смеси

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 16 кубометров (всего 32 967 кубометров)", - сказал он.

По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 5 033 тонны загрязненного поверхностного грунта (всего 143 829 тонн). На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 473 человека и 235 единиц техники, в авиационную группировку входят четыре воздушных судна.