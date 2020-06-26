В Норильске за сутки собрали 16 кубометров топливно-водяной смеси

КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Специалисты собрали за сутки 16 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано около 33 тысяч кубометров, сообщил журналистам в пятницу представитель оперативного штаба.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 16 кубометров (всего 32 967 кубометров)", - сказал он.
По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 5 033 тонны загрязненного поверхностного грунта (всего 143 829 тонн). На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 473 человека и 235 единиц техники, в авиационную группировку входят четыре воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.