Китай за сутки выявил 13 случаев COVID-19 и пять бессимптомных носителей

ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 13 новых случаев коронавирусной инфекции и пять бессимптомных носителей, из больниц выписали шесть пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 13 новых случаев 11 - локальные (все Пекине ), два - ввозные.

Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 22 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 463 случая коронавирусной инфекции, 78 439 человек выздоровели, 389 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1 895, выздоровели 1 811 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено пять таких случаев, с карантина выпустили четырех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 97 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии был выявлен 1193 случая заражения (семь человек скончались, 1088 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 447 человек (семь скончались, 435 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.