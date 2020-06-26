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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573493812.html
Китай за сутки выявил 13 случаев COVID-19 и пять бессимптомных носителей
Китай за минувшие сутки выявил 13 новых случаев коронавирусной инфекции и пять бессимптомных носителей, из больниц выписали шесть пациентов, следует из... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T06:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
воз
тайвань
ухань
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, хубэй, воз, тайвань, ухань

Китай за сутки выявил 13 случаев COVID-19 и пять бессимптомных носителей

06:46 26.06.2020
1743
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПекин, Китай
Пекин, Китай
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Пекин, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 13 новых случаев коронавирусной инфекции и пять бессимптомных носителей, из больниц выписали шесть пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 13 новых случаев 11 - локальные (все Пекине), два - ввозные.
Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 22 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением.
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Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 463 случая коронавирусной инфекции, 78 439 человек выздоровели, 389 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1 895, выздоровели 1 811 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено пять таких случаев, с карантина выпустили четырех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 97 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии был выявлен 1193 случая заражения (семь человек скончались, 1088 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 447 человек (семь скончались, 435 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйВОЗТайваньУхань
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