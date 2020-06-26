https://ria.ru/20200626/1573493780.html
Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил
Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T06:44
2020-06-26T09:17
россия
ёсихидэ суга
итуруп
курильские острова
япония
токио
в мире
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Сергей Писсов
Япония еще не раз пожалеет о том что не стала размещать ядреные боеголовки НАТО. Могла бы с Кореей договориться и разместить, а с другой стороны Прибалтика, Грузия, Одесса, Николаев , Минск тоже бы в НАТО вступили. И всё
497
Дядька Митька
Не знаю с кем они там обсуждают если в России одна позиция - Курилы являются часью России и это не подлежит обсуждению !
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россия
итуруп
курильские острова
япония
токио
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7 495 645-6601
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россия, ёсихидэ суга, итуруп, курильские острова, япония, токио, в мире
ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. Япония
сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море
, в том числе в районе островов Кунашир
, Шикотан
, Итуруп
и Хабомаи
. Об этом на пресс-конференции в Токио
заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга
.
"Семнадцатого июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято. Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора", — сказал он.
Речь идет о геологических изысканиях в Охотском море на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами. При этом Россия ранее уведомила Японию о работах, которые продлятся три месяца.
Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами.