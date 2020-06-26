Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573493780.html
Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил
Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:17
россия
ёсихидэ суга
итуруп
курильские острова
япония
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155766/17/1557661753_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_09b896bf0abec05ecd7a220c73eba1e3.jpg
https://ria.ru/20200614/1572911488.html
Япония еще не раз пожалеет о том что не стала размещать ядреные боеголовки НАТО. Могла бы с Кореей договориться и разместить, а с другой стороны Прибалтика, Грузия, Одесса, Николаев , Минск тоже бы в НАТО вступили. И всё
497
Не знаю с кем они там обсуждают если в России одна позиция - Курилы являются часью России и это не подлежит обсуждению !
481
122
россия
итуруп
курильские острова
япония
токио
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155766/17/1557661753_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_09b896bf0abec05ecd7a220c73eba1e3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155766/17/1557661753_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_32e4dc56f26eb5954ff5b3682832612b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155766/17/1557661753_516:0:2564:2048_1400x0_80_0_0_95dc0d80dd7ffa6ca5ef4da2e3413fef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ёсихидэ суга, итуруп, курильские острова, япония, токио, в мире

Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил

06:44 26.06.2020 (обновлено: 09:17 26.06.2020)
75018
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкОстров Итуруп
Остров Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Остров Итуруп. Архивное фото
ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

"Семнадцатого июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято. Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора", — сказал он.

Речь идет о геологических изысканиях в Охотском море на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами. При этом Россия ранее уведомила Японию о работах, которые продлятся три месяца.
Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами.
Побережье острова Итуруп
14 июня, 14:59
В Японии отреагировали на слова Путина о российских Курилах
70615711121290
Обсудить 122
РоссияЁсихидэ СугаИтурупКурильские островаЯпонияТокиоВ мире
Популярные комментарии
Япония еще не раз пожалеет о том что не стала размещать ядреные боеголовки НАТО. Могла бы с Кореей договориться и разместить, а с другой стороны Прибалтика, Грузия, Одесса, Николаев , Минск тоже бы в НАТО вступили. И всё
26 июня, 07:11
Сергей Писсов
8333032421
Не знаю с кем они там обсуждают если в России одна позиция - Курилы являются часью России и это не подлежит обсуждению !
26 июня, 07:06
Дядька Митька
466200112
Рекомендуем
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Петр Порошенко
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников назвал опасные лекарства
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
21:00В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
20:58Число случаев коронавируса в мире превысило 9,4 миллиона
Лента новостейМолния