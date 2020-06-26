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В Приморье летние кафе и веранды возобновляют работу с 27 июня
Власти Приморья с 27 июня разрешают работу летних кафе, веранд и террас с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, сообщает правительство... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T06:41
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, константин шестаков, приморский край

В Приморье летние кафе и веранды возобновляют работу с 27 июня

06:41 26.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток, Приморский край
Владивосток, Приморский край
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток, Приморский край. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Власти Приморья с 27 июня разрешают работу летних кафе, веранд и террас с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, сообщает правительство региона.
Как отметил заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков, на сегодняшний день поступило 85 обращений на открытие веранд и летних площадок общепита.
"В таких заведениях должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры. Должны быть установлены перегородки между столами или обеспечена расстановка столов на расстоянии 1,5-2 метра. Сейчас их проверяют специалисты краевого минпромторга и административные комиссии", – отметил Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.
По последним данным властей, число случаев заражения COVID-19 в Приморье с начала эпидемии достигло 3 980. За сутки выздоровело 110 человек, диагноз подтвердился у 85, умерла 84-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью только на девятый день от начала заболевания. Всего в регионе с болезнью справились 2474 человека, умер 41.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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