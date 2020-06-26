В Приморье летние кафе и веранды возобновляют работу с 27 июня

"В таких заведениях должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры. Должны быть установлены перегородки между столами или обеспечена расстановка столов на расстоянии 1,5-2 метра. Сейчас их проверяют специалисты краевого минпромторга и административные комиссии", – отметил Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.

По последним данным властей, число случаев заражения COVID-19 в Приморье с начала эпидемии достигло 3 980. За сутки выздоровело 110 человек, диагноз подтвердился у 85, умерла 84-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью только на девятый день от начала заболевания. Всего в регионе с болезнью справились 2474 человека, умер 41.