В Приморье летние кафе и веранды возобновляют работу с 27 июня

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Власти Приморья с 27 июня разрешают работу летних кафе, веранд и террас с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, сообщает правительство региона.
Как отметил заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков, на сегодняшний день поступило 85 обращений на открытие веранд и летних площадок общепита.
"В таких заведениях должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры. Должны быть установлены перегородки между столами или обеспечена расстановка столов на расстоянии 1,5-2 метра. Сейчас их проверяют специалисты краевого минпромторга и административные комиссии", – отметил Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.
По последним данным властей, число случаев заражения COVID-19 в Приморье с начала эпидемии достигло 3 980. За сутки выздоровело 110 человек, диагноз подтвердился у 85, умерла 84-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью только на девятый день от начала заболевания. Всего в регионе с болезнью справились 2474 человека, умер 41.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности.
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