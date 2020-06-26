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Исследование: дети не мешали россиянам работать на самоизоляции
Дети не стали помехой удаленной работе большинства россиян в период самоизоляции, следует из совместного исследования сервиса Работа.ру и портала "Рамблер",... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T06:35
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

Исследование: дети не мешали россиянам работать на самоизоляции

06:35 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкУдаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса
Удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса
© РИА Новости / Владимир Песня
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Удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дети не стали помехой удаленной работе большинства россиян в период самоизоляции, следует из совместного исследования сервиса Работа.ру и портала "Рамблер", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Исследование было призвано выяснить, что больше всего надоело россиянам на карантине, а также как этот период пережили родители, остававшиеся наедине с детьми в течение нескольких месяцев. Оно проводилось в июне, в нем приняло участие более 22 тысяч человек.
"82% респондентов ответили, что дети не мешали им работать в период самоизоляции. 18% опрошенных родителей столкнулись с трудностями в организации работы из-за того, что отвлекались на детей", - говорится в отчете.
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Каждый пятый родитель отметил влияние периода самоизоляции на их отношения с детьми - им понравилось проводить больше времени вместе. "Для 8% респондентов совместный карантин с детьми оказался испытанием. А 72% опрошенных не заметили каких-либо изменений в семейных взаимоотношениях", - сообщается в исследовании.
Сложнее всего на самоизоляции родителям и их детям далось дистанционное обучение — это отметили 36% опрошенных (множественный выбор). Ограничение времени прогулок и общения со сверстниками тяжело дались 35% и 32% респондентов соответственно. 27% указали, что для них стала проблемой приостановка работы секций и кружков для детей.
По данным исследования, 23% опрошенных родителей совершенно спокойно перенесли с детьми период самоизоляции. 16% опрошенных пришлось искать новые хобби для занятий с детьми. В варианте "Другое" респонденты чаще всего уточняли, что их дети уже не такие маленькие и могли сами позаботиться о себе на карантине.
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