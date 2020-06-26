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Зоопаркам и стоматологиям в Приморье снизили налоговую нагрузку
Депутаты Приморья в пятницу приняли изменения в краевой закон, которые распространяют сниженные налоговые ставки для пострадавшего на фоне коронавируса бизнеса... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T05:41
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, константин шестаков, приморский край, экономика

Зоопаркам и стоматологиям в Приморье снизили налоговую нагрузку

05:41 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Депутаты Приморья в пятницу приняли изменения в краевой закон, которые распространяют сниженные налоговые ставки для пострадавшего на фоне коронавируса бизнеса на парикмахерские, зоопарки и стоматологии, сообщает региональный парламент.
В пятницу депутаты на очередном заседании краевого парламента внесли изменения в статью 1 закона Приморского края "Об установлении пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения", приняв очередной пакет налоговых льгот для бизнеса, пострадавшего на фоне пандемии коронавируса.
"Сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения будут применяться для организаций и ИП, осуществляющих…10 видов экономической деятельности: "Стоматологическая практика", "Деятельность музеев", "Деятельность зоопарков", "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты", - говорится в сообщении.
Также льготы получают компании и ИП, торгующие товарами культурно-развлекательного назначения в магазинах, текстилем, одеждой и обувью на рынках, а также автовокзалы, автостанции и предприятия, которые ведут вспомогательную деятельность в сфере воздушного транспорта.
Как отметил на заседании заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков, в этих сферах в регионе работают 6,2 тысячи предпринимателей, они обеспечивают рабочими местами более 10 тысяч приморцев. Законопроект был принят единогласно. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
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В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, до 30 июня продлен режим повышенной готовности. Власти региона сообщали, что на первом этапе кризиса спад был зафиксирован главным образом в сфере туризма и торговли с КНР, в апреле ситуация отразилась на всей экономике края.
За март, апрель и май принято около десятка краевых законов, направленных на снижение ставок по региональным налогам. Также правительством края принято решение об "арендных каникулах" для бизнеса. Первый вице-губернатор региона – председатель краевого правительства Вера Щербина сообщала РИА Новости, что бюджет Приморья, по пессимистичной оценке, по итогам года из-за ситуации с коронавирусом может потерять до 21 миллиарда рублей доходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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