Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата

Авторами инициативы выступают конгрессмены из Демократической партии, в которой состоит и Пелоси. Они утверждают, что жители столицы добросовестно исполняют свои гражданские обязанности, но при этом не имеют возможности избирать своих представителей в федеральный конгресс.

Что касается перспектив законопроекта, то, как ожидается, он будет одобрен в нижней палате, где большинством располагают демократы, и отклонен в сенате, находящемся под контролем республиканцев. В Белом доме заявили, что в любом случае наложат на законопроект вето.