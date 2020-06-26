https://ria.ru/20200626/1573493489.html
Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата
Палата представителей конгресса США в пятницу проголосует по статусу столицы Вашингтона, который предлагается сделать 51-м штатом страны. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T05:22
2020-06-26T07:45
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
округ колумбия
в мире
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3
вашингтон (город)
сша
округ колумбия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn25.img.ria.ru/images/155364/97/1553649751_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_82ac0f6748988eb5797c8749d5c33465.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, вашингтон (город), сша, округ колумбия, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Палата представителей конгресса США
в пятницу проголосует по статусу столицы Вашингтона
, который предлагается сделать 51-м штатом страны.
В настоящее время Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия
, не входящим ни в один из штатов.
Спикер палаты Нэнси Пелоси на пресс-конференции назвала "серьезной несправедливостью" низкий статус штата. "Завтра (в пятницу) мы исправим эту несправедливость, которая противостоит нашей демократии", - приводит слова спикера телеканал Fox News
.
Авторами инициативы выступают конгрессмены из Демократической партии, в которой состоит и Пелоси. Они утверждают, что жители столицы добросовестно исполняют свои гражданские обязанности, но при этом не имеют возможности избирать своих представителей в федеральный конгресс.
Что касается перспектив законопроекта, то, как ожидается, он будет одобрен в нижней палате, где большинством располагают демократы, и отклонен в сенате, находящемся под контролем республиканцев. В Белом доме заявили, что в любом случае наложат на законопроект вето.
Ранее президент Дональд Трамп
в интервью газете New York Post назвал Вашингтон на 100% принадлежащим демократам, отметив, что за его превращение в штат могут проголосовать только "очень глупые республиканцы".