Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573493463.html
В КСП рассказали о нарушениях при реализации госпрограмм в Приморье
Контрольно-счетная палата выявила нарушения со стороны подрядчиков при реализации госпрограмм в Приморье, которые привели к неосвоению в 2019 году около 3,5... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T05:14
приморский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_70a6950f20d444f87f2d192b1e59e804.jpg
https://ria.ru/20200622/1573273437.html
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_70a6950f20d444f87f2d192b1e59e804.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a40c135817850d2714c5d5ca1cbec6f2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_287:0:2335:2048_1400x0_80_0_0_faa6a695cca393eb5a740ab8d154cc02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, экономика

В КСП рассказали о нарушениях при реализации госпрограмм в Приморье

05:14 26.06.2020
371
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Контрольно-счетная палата выявила нарушения со стороны подрядчиков при реализации госпрограмм в Приморье, которые привели к неосвоению в 2019 году около 3,5 миллиарда рублей, сообщил председатель региональной КСП Юрий Высоцкий на очередном заседании заксобрания края в пятницу.
"Назову часть проблем, выявленных КСП, при расходовании (средств) мероприятий госпрограмм, в том числе и нацпроектов. Это нарушение поставщиками, подрядчиками условий госконтрактов и расторжений госконтрактов, не освоено почти 2 миллиарда рублей. Низкое качество проектно-сметной документации, необходимость ее корректировки - также не освоено более 1 миллиарда рублей", - сказал Высоцкий.
По его словам, в результате непредоставления поставщиками и подрядчиками администрациям муниципальных образований документов, подтверждающих фактические работы, не освоено около полумиллиарда рублей.
"Хочу обратить внимание на необходимость своевременного принятия нормативных актов в целях осуществления расходов бюджета края. Важный аспект – достижение целевых показателей, установленных в госпрограммах. Предлагаю также обратить на это особое внимание", - добавил Высоцкий.
Здание Счетной палаты РФ
22 июня, 01:58
Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
Он также отметил, что в краевом бюджете было предусмотрено ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий по 10 нацпроектам. "Исполнение за 2019 год составило 10,7 миллиарда рублей, или 88% от плановых назначений", - отметил Высоцкий.
210000
Обсудить 0
Приморский крайЭкономика
Рекомендуем
Российские рубли
Зоопаркам и стоматологиям в Приморье снизили налоговую нагрузку
Вашингтон, США
Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата
Цитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
Цитадель сирийского Алеппо открылась после коронавируса
Ливень
Города Фокино и Артем в Приморье частично остались без света из-за ливней
Наручники на флаге США
Лоббист Джек Абрамофф вновь признан виновным в США
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Жара в Москве может достичь 32 градусов в субботу, сообщил Вильфанд
Хакерская атака
Symantec заявила о новых хакерских атаках
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Открытие летних веранд в Москве: фудмолл Депо
Критик дал совет, как правильно выбрать ресторан этим летом
Сотрудники полиции и Национальной гвардии США
Американские конгрессмены приняли законопроект о реформе полиции
Фотоснимок коронавируса
В Мексике число случаев COVID-19 превысило 200 тысяч
Последствия ливневых дождей во Владивостоке
Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
21:00В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
20:58Число случаев коронавируса в мире превысило 9,4 миллиона
Лента новостейМолния