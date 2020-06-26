В КСП рассказали о нарушениях при реализации госпрограмм в Приморье

"Назову часть проблем, выявленных КСП, при расходовании (средств) мероприятий госпрограмм, в том числе и нацпроектов. Это нарушение поставщиками, подрядчиками условий госконтрактов и расторжений госконтрактов, не освоено почти 2 миллиарда рублей. Низкое качество проектно-сметной документации, необходимость ее корректировки - также не освоено более 1 миллиарда рублей", - сказал Высоцкий.