https://ria.ru/20200626/1573493463.html
В КСП рассказали о нарушениях при реализации госпрограмм в Приморье
Контрольно-счетная палата выявила нарушения со стороны подрядчиков при реализации госпрограмм в Приморье, которые привели к неосвоению в 2019 году около 3,5... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T05:14
2020-06-26T05:14
приморский край
экономика
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РИА Новости
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приморский край, экономика
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости.
Контрольно-счетная палата выявила нарушения со стороны подрядчиков при реализации госпрограмм в Приморье
, которые привели к неосвоению в 2019 году около 3,5 миллиарда рублей, сообщил председатель региональной КСП Юрий Высоцкий на очередном заседании заксобрания края в пятницу.
"Назову часть проблем, выявленных КСП, при расходовании (средств) мероприятий госпрограмм, в том числе и нацпроектов. Это нарушение поставщиками, подрядчиками условий госконтрактов и расторжений госконтрактов, не освоено почти 2 миллиарда рублей. Низкое качество проектно-сметной документации, необходимость ее корректировки - также не освоено более 1 миллиарда рублей", - сказал Высоцкий.
По его словам, в результате непредоставления поставщиками и подрядчиками администрациям муниципальных образований документов, подтверждающих фактические работы, не освоено около полумиллиарда рублей.
"Хочу обратить внимание на необходимость своевременного принятия нормативных актов в целях осуществления расходов бюджета края. Важный аспект – достижение целевых показателей, установленных в госпрограммах. Предлагаю также обратить на это особое внимание", - добавил Высоцкий.
Он также отметил, что в краевом бюджете было предусмотрено ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий по 10 нацпроектам. "Исполнение за 2019 год составило 10,7 миллиарда рублей, или 88% от плановых назначений", - отметил Высоцкий.