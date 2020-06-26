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Жара в Москве может достичь 32 градусов в субботу, сообщил Вильфанд
Температура воздуха в Москве может достичь 32 градусов в субботу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T05:04
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Жара в Москве может достичь 32 градусов в субботу, сообщил Вильфанд

05:04 26.06.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве может достичь 32 градусов в субботу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В ближайшие дни облачности нет, солнце накаляет подстилающую поверхность и атмосферу. Температура в диапазоне 26-29 градусов, существенных осадков не ожидается. Особенно жарким будет день в субботу, когда антициклональная погода приведет к тому, что даже ветра особого не будет. Прогнозируется температура 30-32 градуса", - сказал он.
По его словам, в воскресенье начнется постепенное изменение погоды.
"Ночь будет невероятно теплая, сочинская, с температурой 18-20 градусов, но уже к вечеру воскресенья будет ощущаться похолодание. Будет дождь, и даже есть условия для грозы", - сказал Вильфанд.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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