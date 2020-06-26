Жара в Москве может достичь 32 градусов в субботу, сообщил Вильфанд

"В ближайшие дни облачности нет, солнце накаляет подстилающую поверхность и атмосферу. Температура в диапазоне 26-29 градусов, существенных осадков не ожидается. Особенно жарким будет день в субботу, когда антициклональная погода приведет к тому, что даже ветра особого не будет. Прогнозируется температура 30-32 градуса", - сказал он.