Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573493375.html
Цитадель сирийского Алеппо открылась после коронавируса
Цитадель сирийского Алеппо открылась после ограничений, введенных из-за коронавируса, торговцы и хозяева кафе рассказали журналистам, что ждут, когда же эти... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T05:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
алеппо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154808/45/1548084522_0:10:3072:1738_1400x0_80_0_0_0f90887c5ba836d6767df7326db1b444.jpg
https://ria.ru/20200625/1573440661.html
алеппо
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154808/45/1548084522_0:10:3072:1738_1400x0_80_0_0_0f90887c5ba836d6767df7326db1b444.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154808/45/1548084522_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_6c62a32fe9e1ea970a5211d2701da373.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154808/45/1548084522_903:0:2951:2048_1400x0_80_0_0_e45255fb5637938a853bff49f5cede21.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, алеппо

Цитадель сирийского Алеппо открылась после коронавируса

05:02 26.06.2020
332
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
Цитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
АЛЕППО (Сирия), 26 июн - РИА Новости. Цитадель сирийского Алеппо открылась после ограничений, введенных из-за коронавируса, торговцы и хозяева кафе рассказали журналистам, что ждут, когда же эти края вновь наводнят туристы.
"Сейчас пока нет иностранных туристов. Но мы терпеливо ждём, когда они вновь приедут к нам в Сирию. Алеппо десятки раз захватывали враги. Они разрушали наш город, но спустя какое-то время он возрождался вновь. Уверен, что так будет и в этот раз. Армия выгнала боевиков от цитадели. Мы восстановили наши мастерские. Верим, что скоро туристы приедут в наш древний город", - сказал чеканщик Халед Хамду.
Он пожаловался, что заказов на основной товар - гигантские традиционные лампы - пока мало, но покупатели охотно берут маленькие кофейники.
"Это самое любимое место жителей Алеппо. Я привёл сюда своих трёх детей, потому что они долгое время сидели дома. Пусть подышат свежим воздухом, а заодно узнают историю нашего города. Я сам здесь впервые оказался, когда мне было десять лет, сюда привёл меня отец. Теперь моя очередь рассказать об истории цитадели моим двум дочерям и сыну", - рассказал посетитель кофейни Халед Весс.
Город Алеппо в Сирии
Вчера, 06:57Война в Сирии
Сирийцы рассказали о восстановлении разрушенного района в Алеппо
Вернулись к работе не только торговцы, но и гиды, которые рассказывают об истории и секретах многовековой крепости.
"Ещё несколько дней назад здесь было пустынно, но уже сейчас открылись все рестораны и кафе для посетителей. И самое главное, теперь люди могут попасть внутрь великолепной крепости. Каждый день с девяти утра и до шести вечера. Очень ждем и туристов со всего света. Город понес колоссальные потери, но усилиями всех жителей Алеппо, мы все восстановим", - отметил гид Абдул Хай Кадур.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
700000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Алеппо
Рекомендуем
Российские рубли
В КСП рассказали о нарушениях при реализации госпрограмм в Приморье
Наручники на флаге США
Лоббист Джек Абрамофф вновь признан виновным в США
Вашингтон, США
Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата
Ливень
Города Фокино и Артем в Приморье частично остались без света из-за ливней
Хакерская атака
Symantec заявила о новых хакерских атаках
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Жара в Москве может достичь 32 градусов в субботу, сообщил Вильфанд
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Российские рубли
Зоопаркам и стоматологиям в Приморье снизили налоговую нагрузку
Фотоснимок коронавируса
В Мексике число случаев COVID-19 превысило 200 тысяч
Сотрудники полиции и Национальной гвардии США
Американские конгрессмены приняли законопроект о реформе полиции
Открытие летних веранд в Москве: фудмолл Депо
Критик дал совет, как правильно выбрать ресторан этим летом
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
21:00В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
20:58Число случаев коронавируса в мире превысило 9,4 миллиона
Лента новостейМолния