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Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала в беседе с "АиФ", кому не следует употреблять черешню. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:42
здоровье
общество
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Господи, что за бред они пишут? Помню в детстве все деревья обрывали в саду у бабушки, за день могли по нескольку килограммов этой черешни съесть, закусывая яблоками и грушами с разными там абрикосами. И ничего, все живы и здоровы. А тут по нескольку ягодок, да еще и можно-нельзя. Просто нужно продавать в магазинах не химию всякую, за копейки купленную, но продаваемую по бешеным ценам, а нормальные чистые продукты. И не будет ни аллегрий, ни диабетов, ни других заболеваний, о которых в нашем детстве в Союзе и слыхом не слыхивали.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
здоровье, общество

Врач рассказала, кому нельзя есть черешню

04:58 26.06.2020 (обновлено: 12:42 26.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСбор урожая черешни
Сбор урожая черешни
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сбор урожая черешни. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала в беседе с "АиФ", кому не следует употреблять черешню.
По словам врача, полностью избегать черешню сладких сортов стоит людям с диабетом, а аллергикам лучше обходить стороной ярко окрашенные ягоды.
Кроме того, детям необходимо давать лишь по несколько ягод черешни. "У детей, особенно в маленьком возрасте, в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания", — объяснила Деккер. Чрезмерное употребление черешни также может привести у детей к вздутию и газообразованию, предупредила она.
Специалист добавила, что можно употреблять эту ягоду без вреда для фигуры, добавляя к ней белок и клетчатку.
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10 июня, 02:09
Врач рассказала, какая клубника опасна для здоровья
541328131675
Обсудить 9
ЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Господи, что за бред они пишут? Помню в детстве все деревья обрывали в саду у бабушки, за день могли по нескольку килограммов этой черешни съесть, закусывая яблоками и грушами с разными там абрикосами. И ничего, все живы и здоровы. А тут по нескольку ягодок, да еще и можно-нельзя. Просто нужно продавать в магазинах не химию всякую, за копейки купленную, но продаваемую по бешеным ценам, а нормальные чистые продукты. И не будет ни аллегрий, ни диабетов, ни других заболеваний, о которых в нашем детстве в Союзе и слыхом не слыхивали.
26 июня, 06:20
Александр Леонов
1510001
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