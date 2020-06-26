Врач рассказала, кому нельзя есть черешню

Кроме того, детям необходимо давать лишь по несколько ягод черешни. "У детей, особенно в маленьком возрасте, в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания", — объяснила Деккер. Чрезмерное употребление черешни также может привести у детей к вздутию и газообразованию, предупредила она.