https://ria.ru/20200626/1573493340.html
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала в беседе с "АиФ", кому не следует употреблять черешню. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T04:58
2020-06-26T12:42
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572806008_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_786140981a8930f47fed908c328daf34.jpg
https://ria.ru/20200610/1572719320.html
Александр Леонов
Господи, что за бред они пишут? Помню в детстве все деревья обрывали в саду у бабушки, за день могли по нескольку килограммов этой черешни съесть, закусывая яблоками и грушами с разными там абрикосами. И ничего, все живы и здоровы. А тут по нескольку ягодок, да еще и можно-нельзя. Просто нужно продавать в магазинах не химию всякую, за копейки купленную, но продаваемую по бешеным ценам, а нормальные чистые продукты. И не будет ни аллегрий, ни диабетов, ни других заболеваний, о которых в нашем детстве в Союзе и слыхом не слыхивали.
17
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572806008_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_786140981a8930f47fed908c328daf34.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572806008_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_eabb5e08ecd40be13bc34fe220730431.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572806008_471:0:2519:2048_1400x0_80_0_0_f5776f7b7e78758ce9a194db9c5d9e75.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала в беседе с "АиФ
", кому не следует употреблять черешню.
По словам врача, полностью избегать черешню сладких сортов стоит людям с диабетом, а аллергикам лучше обходить стороной ярко окрашенные ягоды.
Кроме того, детям необходимо давать лишь по несколько ягод черешни. "У детей, особенно в маленьком возрасте, в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания", — объяснила Деккер. Чрезмерное употребление черешни также может привести у детей к вздутию и газообразованию, предупредила она.
Специалист добавила, что можно употреблять эту ягоду без вреда для фигуры, добавляя к ней белок и клетчатку.