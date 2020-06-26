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Города Фокино и Артем в Приморье частично остались без света из-за ливней
Города Фокино и Артем в Приморье в пятницу частично остались без света из-за непогоды, сообщила РИА Новости пресс-секретарь "Приморских электрических сетей"... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T04:35
татьяна кравченко
юрий кравченко
яковлевский район
артем
приморский край
фокино
происшествия
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артем
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татьяна кравченко, юрий кравченко, яковлевский район, артем, приморский край, фокино, происшествия

Города Фокино и Артем в Приморье частично остались без света из-за ливней

04:35 26.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ливень. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Города Фокино и Артем в Приморье в пятницу частично остались без света из-за непогоды, сообщила РИА Новости пресс-секретарь "Приморских электрических сетей" Татьяна Кравченко.
Затяжные дожди идут в Приморье с вечера субботы, 20 июня. В пятницу осадки усилились. Синоптики распространили штормовое предупреждение из-за ливней в Приморье на 26-27 июня. Во Владивостоке отмечаются многочисленные подтопления дорог, на одном участке сошел сель.
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"По краю ситуация в целом достаточно спокойная. Работы идут в Фокино и в Артеме. Там отключения частичные (по городу). Думаю, в ближайшее время их устранят", - сказала Кравченко.
Она не уточнила число потребителей, попавших под отключение.
Ранее синоптики сообщали, что на реках образовался паводок, подтоплены низины. Проезд в Яковлевском районе ограничен из-за переливов дороги после дождей. На ряде рек бассейна Уссури вода поднялась на 1,8 метра, по данным синоптиков, рост уровня воды продолжится.
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Татьяна КравченкоЮрий КравченкоЯковлевский районАртемПриморский крайФокиноПроисшествия
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