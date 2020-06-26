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Symantec заявила о новых хакерских атаках
Компания Symantec, специализирующаяся на кибербезопасности, заявила о серии атак против американских фирм и пользователей со стороны злоумышленников, пытающихся РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T04:27
министерство финансов сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
symantec
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
министерство финансов сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), symantec, сша, в мире

Symantec заявила о новых хакерских атаках

04:26 26.06.2020 (обновлено: 04:27 26.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Компания Symantec, специализирующаяся на кибербезопасности, заявила о серии атак против американских фирм и пользователей со стороны злоумышленников, пытающихся установить вредоносную программу WastedLocker.
"WastedLocker – это относительно новый вид целевых программ-вымогателей… WastedLocker имеет отношение к пресловутой киберкриминальной Evil Corp", - говорится в пресс-релизе Symantec, которая входит в состав калифорнийской корпорации Broadcom.
Указывается, что конечная цель этих атак - зашифровать большую часть компьютеров и серверов, чтобы потребовать у владельцев многомиллионный выкуп. "По меньшей мере 31 организация подверглась нападению, а это означает, что общее число атак может быть намного больше. Злоумышленники взломали (компьютерные) сети организаций и готовились к атакам с использованием программ-вымогателей", - сообщают в компании.
Кибербезопасность. Архивное фото
24 октября 2018, 13:12
США являются лидером среди стран-источников киберугроз, заявил Косачев
Там обращают внимание на то, что злоумышленники пытались отследить сотрудников компаний, которые работают удаленно, затем использовали слабые места в их домашних компьютерах, через которые пытались получить доступ в рабочие сети компаний-жертв.
Правоохранительные органы США в декабре 2019 года обнародовали обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против граждан РФ Максима Якубца, Игоря Турашева и других. По данным следствия, 32-летний москвич Максим Якубец якобы является лидером хакерской группировки Evil Corp, которая использовала программы Bugat и Zeus для получения незаконного доступа к банковским счетам пользователей. Реальные потери жертв его атак оцениваются в 70 миллионов долларов. Минфин США тогда заявлял, что Якубец связан с ФСБ РФ, на которую работал в 2017 году.
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Министерство финансов СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)SymantecСШАВ мире
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