Symantec заявила о новых хакерских атаках

"WastedLocker – это относительно новый вид целевых программ-вымогателей… WastedLocker имеет отношение к пресловутой киберкриминальной Evil Corp", - говорится в пресс-релизе Symantec, которая входит в состав калифорнийской корпорации Broadcom.

Указывается, что конечная цель этих атак - зашифровать большую часть компьютеров и серверов, чтобы потребовать у владельцев многомиллионный выкуп. "По меньшей мере 31 организация подверглась нападению, а это означает, что общее число атак может быть намного больше. Злоумышленники взломали (компьютерные) сети организаций и готовились к атакам с использованием программ-вымогателей", - сообщают в компании.