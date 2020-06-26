Лоббист Джек Абрамофф вновь признан виновным в США

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Скандально известный в Скандально известный в США политический лоббист Джек Абрамофф, ранее отбывший 3,5 года тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и заговоре, вновь признан виновным в аналогичных деяниях, пишет газета New York Times со ссылкой на судебные документы.

Дело Джека Абрамоффа в 2006 году стало одним из крупнейших скандалов в США своего времени. Он использовал свои связи в Белом доме и конгрессе для незаконной лоббистской деятельности, и в ноябре 2006 года был приговорен к тюремному заключению.

В связи с делом Абрамоффа в 2007 году в закон о лоббистской деятельности были внесены специальные поправки. Как отмечает издание, сейчас 62-летний Абрамофф стал первым человеком, против которого были выдвинуты обвинения на основании этих поправок.

Прокуратура в Сан-Франциско сообщает, что в 2017 году Абрамофф вступил в тайное соглашение с легальными производителями марихуаны и встречался с конгрессменами по поводу изменений федерального законодательства, не регистрируясь при этом как лоббист. Еще одно обвинение против Абрамоффа связано с лоббистской деятельностью в пользу проекта криптовалюты AML BitCoin.

Абрамофф признал себя виновным, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.