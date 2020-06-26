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Лоббист Джек Абрамофф вновь признан виновным в США
Скандально известный в США политический лоббист Джек Абрамофф, ранее отбывший 3,5 года тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и заговоре, вновь... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T04:15
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сан-франциско, балтимор, сша, в мире

Лоббист Джек Абрамофф вновь признан виновным в США

04:14 26.06.2020 (обновлено: 04:15 26.06.2020)
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© Fotolia / kvnkrftНаручники на флаге США
Наручники на флаге США
© Fotolia / kvnkrft
Наручники на флаге США. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Скандально известный в США политический лоббист Джек Абрамофф, ранее отбывший 3,5 года тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и заговоре, вновь признан виновным в аналогичных деяниях, пишет газета New York Times со ссылкой на судебные документы.
Дело Джека Абрамоффа в 2006 году стало одним из крупнейших скандалов в США своего времени. Он использовал свои связи в Белом доме и конгрессе для незаконной лоббистской деятельности, и в ноябре 2006 года был приговорен к тюремному заключению.
В связи с делом Абрамоффа в 2007 году в закон о лоббистской деятельности были внесены специальные поправки. Как отмечает издание, сейчас 62-летний Абрамофф стал первым человеком, против которого были выдвинуты обвинения на основании этих поправок.
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Прокуратура в Сан-Франциско сообщает, что в 2017 году Абрамофф вступил в тайное соглашение с легальными производителями марихуаны и встречался с конгрессменами по поводу изменений федерального законодательства, не регистрируясь при этом как лоббист. Еще одно обвинение против Абрамоффа связано с лоббистской деятельностью в пользу проекта криптовалюты AML BitCoin.
Абрамофф признал себя виновным, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
В июне 2010 после выхода из тюрьмы Абрамофф устроился на работу в кошерную пиццерию Tov Pizza в городе Балтимор. Отмечалось, что таким образом он хотел начать новую жизнь, поскольку его возвращение на политический олимп в качестве влиятельного лоббиста было невозможным.
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Сан-ФранцискоБалтиморСШАВ мире
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