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Американские конгрессмены приняли законопроект о реформе полиции
Палата представителей конгресса США в четверг вечером приняла законопроект о реформе полиции, подготовленный демократами. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:51
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нэнси пелоси
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https://ria.ru/20200625/1573462627.html
Называть закон именем уголовника, могут только в чокнутой стране.
106
Полицию в США нужно нарядить в розовые юбочки и дать им поролоновые дубинки. И чтобы при виде афросшанца падали перед ним на колени.
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
джордж флойд, нэнси пелоси, сша, в мире

Американские конгрессмены приняли законопроект о реформе полиции

04:11 26.06.2020 (обновлено: 10:51 26.06.2020)
20038
© AP Photo / Matt RourkeСотрудники полиции и Национальной гвардии США
Сотрудники полиции и Национальной гвардии США
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники полиции и Национальной гвардии США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июня — РИА Новости. Палата представителей конгресса США в четверг вечером приняла законопроект о реформе полиции, подготовленный демократами.
Документ под названием "Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда" получил необходимую поддержку конгрессменов, большинство из которых представляют Демократическую партию. За закон проголосовали 236 человек, против — 181. Документ также одобрили некоторые республиканцы.
Теперь документ отправили в сенат, где большинство у республиканцев, в случае успеха его передадут на подпись президенту.
Законопроект появился на волне массовых протестов против расизма и насилия со стороны полиции, которые начались по всей стране после гибели 25 мая в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.
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В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он затрагивает широкий круг вопросов полицейской практики и подотчетности правоохранительных органов. "Он включает меры по повышению ответственности за неправомерные действия (сотрудников. — Прим. ред.) правоохранительных органов, повышению прозрачности и сбору данных, а также искоренению дискриминационной полицейской практики", — говорится в аннотации.
Документ устанавливает новые требования к сотрудникам правоохранительных органов и ведомств, включая обязательство докладывать об инцидентах с применением силы. Также определяются меры, предотвращающие расовую предвзятость полицейских, и вводится требование носить видеокамеры.
Законопроект, помимо этого, предусматривает создание национального реестра неправомерных действий полиции для сбора данных о жалобах и записях о таких действиях.
В среду предложенный республиканцами законопроект о реформе работы полиции не набрал нужное количество голосов сенаторов для продолжения обсуждения. Ожидалось, что инициатива станет основой для компромиссного закона, который должны одобрить обе палаты конгресса, однако демократам и республиканцам еще лишь предстоит выработать общий подход к реформе полиции.
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Джордж ФлойдНэнси ПелосиСШАВ мире
Популярные комментарии
Называть закон именем уголовника, могут только в чокнутой стране.
26 июня, 06:14
Арсений Новиков
10150000
Полицию в США нужно нарядить в розовые юбочки и дать им поролоновые дубинки. И чтобы при виде афросшанца падали перед ним на колени.
26 июня, 06:24
ЛКЛысый Кучерявый
41350101
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