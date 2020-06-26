Американские конгрессмены приняли законопроект о реформе полиции

ВАШИНГТОН, 26 июня — РИА Новости. Палата представителей конгресса Палата представителей конгресса США в четверг вечером приняла законопроект о реформе полиции, подготовленный демократами.

Документ под названием "Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда " получил необходимую поддержку конгрессменов, большинство из которых представляют Демократическую партию. За закон проголосовали 236 человек, против — 181. Документ также одобрили некоторые республиканцы.

Теперь документ отправили в сенат, где большинство у республиканцев, в случае успеха его передадут на подпись президенту.

Законопроект появился на волне массовых протестов против расизма и насилия со стороны полиции, которые начались по всей стране после гибели 25 мая в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он затрагивает широкий круг вопросов полицейской практики и подотчетности правоохранительных органов. "Он включает меры по повышению ответственности за неправомерные действия (сотрудников. — Прим. ред.) правоохранительных органов, повышению прозрачности и сбору данных, а также искоренению дискриминационной полицейской практики", — говорится в аннотации.

Документ устанавливает новые требования к сотрудникам правоохранительных органов и ведомств, включая обязательство докладывать об инцидентах с применением силы. Также определяются меры, предотвращающие расовую предвзятость полицейских, и вводится требование носить видеокамеры.

Законопроект, помимо этого, предусматривает создание национального реестра неправомерных действий полиции для сбора данных о жалобах и записях о таких действиях.