Критик дал совет, как правильно выбрать ресторан этим летом

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Поход в ресторан этим летом усложнился, теперь надо следить не только за вкусом блюд, но и за эпидемиологической ситуацией, рассказал ресторанный критик Дмитрий Алексеев. В интервью Поход в ресторан этим летом усложнился, теперь надо следить не только за вкусом блюд, но и за эпидемиологической ситуацией, рассказал ресторанный критик Дмитрий Алексеев. В интервью радио Sputnik он дал советы по поиску идеального места прямо сейчас.

В российских ресторанах — послабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Теперь не обязательно готовить дома, можно сходить куда-нибудь на завтрак, обед или ужин. Самое главное — правильно выбрать место, при этом важен не только вкус блюд. Ресторанный критик Дмитрий Алексеев уверен, что сейчас особенно важно не ошибиться, поскольку на кону ваше здоровье.

"Лучше идти туда, где лично вы были или были ваши друзья. В ресторанах, столовых, кафе, отелях и так далее всегда будет опасность заражения, это данность. Очень важный лично для меня критерий выбора ресторана — это порядочность владельца, управляющего и шеф-повара. Чтобы составить какое-то мнение, можно спросить ваших знакомых, с какими ситуациями они сталкивались", — дал совет ресторанный критик в интервью радио Sputnik.

Если же вы не хотите полагаться на чужое мнение, то есть другой способ. Дмитрий Алексеев советует присмотреться к персоналу, прежде чем принимать решение о том, останетесь вы в этом заведении или нет.

"Если это уверенная, четко слаженная работа, тем более во время сложной ситуации, то чувствуйте себя спокойно. Если вы видите какие-то судорожные, неотлаженные действия официантов, менеджеров и так далее или негативные ситуации вроде ругани сотрудников между собой, то лучше покинуть такой ресторан и выбрать другой", — рассказал критик в беседе с радио Sputnik.

Есть и третий способ выбрать ресторан. Дмитрий Алексеев назвал его самым нелюбимым, но самым безопасным в текущей ситуации.