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https://ria.ru/20200626/1573493061.html
В Мексике число случаев COVID-19 превысило 200 тысяч
Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике выросло на 6104 за сутки, до 202 951, сообщил глава эпидемиологии... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T04:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
мексика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, мексика

В Мексике число случаев COVID-19 превысило 200 тысяч

03:52 26.06.2020 (обновлено: 04:12 26.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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Фотоснимок коронавируса. Архивное фото
МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике выросло на 6104 за сутки, до 202 951, сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

"На сегодняшний день в Мексике у 202 951 человека подтвердили заболевание COVID-19. Скончались от осложнений этого заболевания, к сожалению, 25 060 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Власти изучают анализы 62 475 пациентов с подозрением на коронавирус и 1966 умерших. За сутки коронавирус подтвержден у 736 умерших.
С понедельника вступили в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 17 штатов из 32 максимальный красный уровень опасности заражения COVID-19 снижен до оранжевого - высокая опасность.
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В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели - 30-40%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены почти 9,3 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМексика
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