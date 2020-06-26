Пушков прокомментировал протест Киева из-за парадов в Крыму

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter ноту протеста Украины из-за проведения военных парадов в Крыму.
МИД Украины ранее направил России ноту протеста из-за парадов в Крыму и Донбассе "без согласования с украинской стороной". Парады, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, прошли 24 июня в Симферополе, городах-героях Севастополь и Керчь. Кроме того, свои парады победы провели самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.
"МИД Украины в своем репертуаре: заявил, будто парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Странно, что беспокоится: Киев вообще против развития отношений, у Украины даже посла в Москве нет. А к эскалации приводят обстрелы Донбасса - не парады", - написал сенатор.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "протест" Украины, заявила, что представители Киева "не устают плодить заявления, порожденные извращенным восприятием реальности".
Украина неоднократно выражала подобные протесты, в том числе из-за визитов в Крым российских первых лиц. Москва возвращает такие ноты без рассмотрения и реакции.