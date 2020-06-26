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Пушков прокомментировал протест Киева из-за парадов в Крыму
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter ноту протеста Украины из-за проведения военных парадов в Крыму. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T03:36
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россия, мария захарова, мид украины, алексей пушков, украина, в мире

Пушков прокомментировал протест Киева из-за парадов в Крыму

03:36 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter ноту протеста Украины из-за проведения военных парадов в Крыму.
МИД Украины ранее направил России ноту протеста из-за парадов в Крыму и Донбассе "без согласования с украинской стороной". Парады, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, прошли 24 июня в Симферополе, городах-героях Севастополь и Керчь. Кроме того, свои парады победы провели самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.
"МИД Украины в своем репертуаре: заявил, будто парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Странно, что беспокоится: Киев вообще против развития отношений, у Украины даже посла в Москве нет. А к эскалации приводят обстрелы Донбасса - не парады", - написал сенатор.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "протест" Украины, заявила, что представители Киева "не устают плодить заявления, порожденные извращенным восприятием реальности".
Украина неоднократно выражала подобные протесты, в том числе из-за визитов в Крым российских первых лиц. Москва возвращает такие ноты без рассмотрения и реакции.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 16:09
Аксенов прокомментировал ноту протеста Киева из-за парадов в Крыму
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РоссияМария ЗахароваМИД УкраиныАлексей ПушковУкраинаВ мире
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