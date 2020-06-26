Пушков прокомментировал протест Киева из-за парадов в Крыму

"МИД Украины в своем репертуаре: заявил, будто парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Странно, что беспокоится: Киев вообще против развития отношений, у Украины даже посла в Москве нет. А к эскалации приводят обстрелы Донбасса - не парады", - написал сенатор.