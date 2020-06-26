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Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:39
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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https://ria.ru/20200626/1573492282.html
Как? Вчера пугали аномальной жарой по всей России))))). Этому заведению, надо присвоить фамилию Медведева. Он тоже говорит много, не о чём, но с важным видом.......
148
"аномально жаркое лето" (Вильфанд сам же ранее и говорил) продолжается ... как бы не околеть.
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

03:33 26.06.2020 (обновлено: 09:39 26.06.2020)
278993
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в понедельник-вторник в Центральную Россию придет циклон, в результате чего температура заметно снизится.

"Уже и ночью будет десять-двенадцать градусов, днем будет 19-22. <...> По сравнению с 30-32-градусной жарой это заметное понижение", — пояснил синоптик.

Во вторник, добавил Вильфанд, похолодает еще сильнее, усилятся дожди.
Эти явления затронут также Северо-Западный федеральный округ. По-прежнему холодно будет в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
02:04
Вильфанд: жара в Верхоянске может стать метеорологическим рекордом
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Обсудить 28
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
Популярные комментарии
Как? Вчера пугали аномальной жарой по всей России))))). Этому заведению, надо присвоить фамилию Медведева. Он тоже говорит много, не о чём, но с важным видом.......
26 июня, 07:28
Арсений Новиков
121121509
"аномально жаркое лето" (Вильфанд сам же ранее и говорил) продолжается ... как бы не околеть.
26 июня, 05:32
bberia
722121713
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