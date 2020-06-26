В Москве проверят роддома после истории с найденными в квартире детьми

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что инициирует проверку в роддомах после истории с пятью младенцами, найденными в квартире.
По словам Ярославской, все пять младенцев были рождены от суррогатных матерей, которые подписали на них отказ, а следствие уже получило необходимые документы от сопровождающей компании. Она отметила, что суррогатное материнство не запрещено в России, но сложившаяся ситуация с коронавирусом внесла существенные изменения в историю с усыновлением за границу.
"Я как уполномоченный по правам ребенка опасаюсь: нет ли таких случаев в Москве, где дети, которые также были рождены суррогатными матерями и не смогли вовремя покинуть страну из-за карантина, чтобы отправиться к своим родителям, могут находиться в не известных нам условиях. Я направила запрос в департамент здравоохранения, в прокуратуру, чтобы была назначена проверка в роддомах на получение детей по доверенности, чтобы выявить, где находятся дети, в каком состоянии", - рассказала Ярославская.
Омбудсмен добавила, что, по данным врачей, все дети в хорошем состоянии, развиваются согласно возрасту.