Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573492880.html
В Москве проверят роддома после истории с найденными в квартире детьми
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что инициирует проверку в роддомах после истории с пятью младенцами, найденными в квартире. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T05:03
ольга ярославская
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_0:0:2866:1613_1400x0_80_0_0_2990540dc46419d8065ad0385c2bed36.jpg
https://ria.ru/20200623/1573389054.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_0:0:2866:1613_1400x0_80_0_0_2990540dc46419d8065ad0385c2bed36.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_137:0:2866:2047_1400x0_80_0_0_4454e2365f574c50796e9d99839af551.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_512:0:2559:2047_1400x0_80_0_0_306b98e955bdfd895ab54cce4308992b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга ярославская, москва, общество

В Москве проверят роддома после истории с найденными в квартире детьми

03:24 26.06.2020 (обновлено: 05:03 26.06.2020)
8194
© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети
© Depositphotos / osons163
Новорожденные дети. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что инициирует проверку в роддомах после истории с пятью младенцами, найденными в квартире.
По словам Ярославской, все пять младенцев были рождены от суррогатных матерей, которые подписали на них отказ, а следствие уже получило необходимые документы от сопровождающей компании. Она отметила, что суррогатное материнство не запрещено в России, но сложившаяся ситуация с коронавирусом внесла существенные изменения в историю с усыновлением за границу.
"Я как уполномоченный по правам ребенка опасаюсь: нет ли таких случаев в Москве, где дети, которые также были рождены суррогатными матерями и не смогли вовремя покинуть страну из-за карантина, чтобы отправиться к своим родителям, могут находиться в не известных нам условиях. Я направила запрос в департамент здравоохранения, в прокуратуру, чтобы была назначена проверка в роддомах на получение детей по доверенности, чтобы выявить, где находятся дети, в каком состоянии", - рассказала Ярославская.
Омбудсмен добавила, что, по данным врачей, все дети в хорошем состоянии, развиваются согласно возрасту.
Москва
23 июня, 19:34
В ОП проконтролируют ситуацию с найденными в московской квартире детьми
120102101
Обсудить 2
Ольга ЯрославскаяМоскваОбщество
Рекомендуем
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников назвал опасные лекарства
Петр Порошенко
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Для российских водителей с июля будут действовать новые правила
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
21:00В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
20:58Число случаев коронавируса в мире превысило 9,4 миллиона
Лента новостейМолния