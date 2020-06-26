В Москве проверят роддома после истории с найденными в квартире детьми

По словам Ярославской, все пять младенцев были рождены от суррогатных матерей, которые подписали на них отказ, а следствие уже получило необходимые документы от сопровождающей компании. Она отметила, что суррогатное материнство не запрещено в России, но сложившаяся ситуация с коронавирусом внесла существенные изменения в историю с усыновлением за границу.