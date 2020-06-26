СМИ: в Пакистане критикуют премьера, назвавшего бен Ладена "мучеником"

"Имран Хан назвал Осаму бен Ладена шахидом. Бен Ладен принес терроризм на нашу землю, он был закоренелый террорист, и премьер называет его шахидом?", - заявил Хаваджа Асиф, один из лидеров партии Пакистанская мусульманская лига.