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СМИ: в Пакистане критикуют премьера, назвавшего бен Ладена "мучеником"
Пакистанская оппозиция подвергла критике премьер-министра страны Имрана Хана, заявившего, что лидер террористической сети "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) Осама... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T03:17
имран хан
аль-каида
пакистан
сша
в мире
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пакистан
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
имран хан, аль-каида, пакистан, сша, в мире

СМИ: в Пакистане критикуют премьера, назвавшего бен Ладена "мучеником"

03:17 26.06.2020
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© AP Photo / Rahimullah YousafzaiУсама бен Ладен. 1998 год
Усама бен Ладен. 1998 год
© AP Photo / Rahimullah Yousafzai
Усама бен Ладен. 1998 год. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пакистанская оппозиция подвергла критике премьер-министра страны Имрана Хана, заявившего, что лидер террористической сети "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) Осама бен Ладен погиб смертью мученика, сообщает местная газета Dawn.
В четверг премьер, выступавший в парламенте, коснулся вопроса отношений с США и заявил, что американцы "пришли в Абботтабад и убили, подвергли смерти мученика Осаму бен Ладена".
"Имран Хан назвал Осаму бен Ладена шахидом. Бен Ладен принес терроризм на нашу землю, он был закоренелый террорист, и премьер называет его шахидом?", - заявил Хаваджа Асиф, один из лидеров партии Пакистанская мусульманская лига.
Глава Пакистанской народной партии Билавал Бхутто-Зардари в свою очередь посчитал, что ремарка премьера согласуется с "его историей умиротворения воинственного экстремизма".
К полемике подключился специальный помощник главы правительства Шахбаз Джилл. "К вопросу о выступлении премьер-министра в Национальной ассамблее: как разъясняется, он дважды употребил слово "убит" в отношении бен Ладена. Необоснованная попытка (критики) дома и за рубежом с ясной целью выставить его слова без необходимости неоднозначными", - написал советник премьера в Twitter.
Президент США Дональд Трамп
17 февраля, 06:16
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Осама бен Ладен был главарем запрещенной в России и других странах террористической организации "Аль-Каида"*, взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в США. Бен Ладен был уничтожен в ходе антитеррористического рейда США в Пакистане в 2011 году.
Террористическая организация, запрещенная в России
660001
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Имран ХанАль-КаидаПакистанСШАВ мире
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