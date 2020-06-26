Затянувшаяся "волна тепла" продолжится на севере азиатской части России

"Антициклон на севере Красноярского края и северо-западе Якутии. Это устойчивое образование, и пока ничто не предвещает его разрушения, поэтому там по-прежнему температура на 10-14 градусов выше нормы. Конечно. "волна тепла" на севере Красноярского края и в Якутии. Уже десять дней там такие превышения", - сказал Вильфанд.