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Затянувшаяся "волна тепла" продолжится на севере азиатской части России
Средние температуры, превышающие норму на 10-14 градусов, наблюдаются на севере Красноярского края и северо-западе Якутии уже десять дней, в ближайшее время... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T03:10
всемирная метеорологическая организация
роман вильфанд
гидрометцентр
красноярский край
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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всемирная метеорологическая организация, роман вильфанд, гидрометцентр, красноярский край, общество

Затянувшаяся "волна тепла" продолжится на севере азиатской части России

03:10 26.06.2020
267
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Средние температуры, превышающие норму на 10-14 градусов, наблюдаются на севере Красноярского края и северо-западе Якутии уже десять дней, в ближайшее время ситуация не изменится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) уже отметила продолжительное превышение температуры в Сибири, назвав это необычным для арктического региона событием.
"Антициклон на севере Красноярского края и северо-западе Якутии. Это устойчивое образование, и пока ничто не предвещает его разрушения, поэтому там по-прежнему температура на 10-14 градусов выше нормы. Конечно. "волна тепла" на севере Красноярского края и в Якутии. Уже десять дней там такие превышения", - сказал Вильфанд.
Ученый отметил, что нельзя связывать экстремальную жару и глобальное потепление. Показатель температуры характеризует сиюминутное состояние погоды, а оценка изменения климата требуют анализа больших рядов данных. События, подобные описываемым, необходимо воспринимать как экстремальное погодное явление.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
02:04
Вильфанд: жара в Верхоянске может стать метеорологическим рекордом
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Всемирная метеорологическая организацияРоман ВильфандГидрометцентрКрасноярский крайОбщество
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