Затянувшаяся "волна тепла" продолжится на севере азиатской части России

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Средние температуры, превышающие норму на 10-14 градусов, наблюдаются на севере Красноярского края и северо-западе Якутии уже десять дней, в ближайшее время ситуация не изменится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) уже отметила продолжительное превышение температуры в Сибири, назвав это необычным для арктического региона событием.
"Антициклон на севере Красноярского края и северо-западе Якутии. Это устойчивое образование, и пока ничто не предвещает его разрушения, поэтому там по-прежнему температура на 10-14 градусов выше нормы. Конечно. "волна тепла" на севере Красноярского края и в Якутии. Уже десять дней там такие превышения", - сказал Вильфанд.
Ученый отметил, что нельзя связывать экстремальную жару и глобальное потепление. Показатель температуры характеризует сиюминутное состояние погоды, а оценка изменения климата требуют анализа больших рядов данных. События, подобные описываемым, необходимо воспринимать как экстремальное погодное явление.