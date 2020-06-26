Исследование: каждый пятый россиянин устал бояться коронавируса

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россияне за время самоизоляции устали быть дома на 7,5 из 10 баллов, а каждый пятый больше не может бояться коронавируса, говорится в совместном исследовании сервиса Работа.ру и портала "Рамблер", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование было призвано выяснить, что больше всего надоело россиянам на карантине, а также как этот период пережили родители, остававшиеся наедине с детьми в течение нескольких месяцев. Оно проводилось в июне, в нем приняло участие более 22 тысяч человек.

Как отмечается, 14% участвовавших в исследовании не хватало посещения развлекательных учреждений, а 8% соскучились по массовым мероприятиям. 3% устали от круглосуточных занятий с детьми.

При этом 15% участников исследования указали, что они без труда пережили все трудности карантина.

"В среднем пользователям "Рамблера" карантин надоел на 7,5 баллов из 10. При этом большинство участников опроса (59%) отметили, что максимально устали от карантинных мер и выбрали ответ "10 баллов". На втором месте оказался результат в 1 балл (карантин не надоел совсем) - его отметили 17% респондентов", - сообщается в исследовании.