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Исследование: каждый пятый россиянин устал бояться коронавируса
Россияне за время самоизоляции устали быть дома на 7,5 из 10 баллов, а каждый пятый больше не может бояться коронавируса, говорится в совместном исследовании... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T03:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

Исследование: каждый пятый россиянин устал бояться коронавируса

03:31 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россияне за время самоизоляции устали быть дома на 7,5 из 10 баллов, а каждый пятый больше не может бояться коронавируса, говорится в совместном исследовании сервиса Работа.ру и портала "Рамблер", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование было призвано выяснить, что больше всего надоело россиянам на карантине, а также как этот период пережили родители, остававшиеся наедине с детьми в течение нескольких месяцев. Оно проводилось в июне, в нем приняло участие более 22 тысяч человек.
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
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Как отмечается, 14% участвовавших в исследовании не хватало посещения развлекательных учреждений, а 8% соскучились по массовым мероприятиям. 3% устали от круглосуточных занятий с детьми.
При этом 15% участников исследования указали, что они без труда пережили все трудности карантина.
"В среднем пользователям "Рамблера" карантин надоел на 7,5 баллов из 10. При этом большинство участников опроса (59%) отметили, что максимально устали от карантинных мер и выбрали ответ "10 баллов". На втором месте оказался результат в 1 балл (карантин не надоел совсем) - его отметили 17% респондентов", - сообщается в исследовании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
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