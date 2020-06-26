В Японии поступили в продажу защитные маски для бассейнов

"В бассейне из-за содержания в воде гипохлорита натрия, обладающего сильным бактерицидным действием, заразиться коронавирусом через воду невозможно. Но по-прежнему остается риск передачи инфекции воздушно-капельным путем. В отличие от других видов спорта при обучении плаванию и тренировках тренер и ученик находятся рядом, лицом к лицу, к тому же есть необходимость поправлять и показывать положение рук и ног, поэтому расстояние между ними очень близкое. Также во время дыхательных упражнений и объяснений техники дыхания тренер и ученик контактируют, стоя напротив друг друга и держась за руки, и при выдыхании есть риск попадания мельчайших частичек слюны изо рта в рот", - рассказал Нисигава.