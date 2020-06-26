Вода в ряде рек в Приморье поднялась почти на два метра

"На фоне сохраняющейся в Приморье дождливой погоды на реках края продолжается период повышенной водности, прохождение дождевых паводков с наложением волн подъема воды… Общий подъем воды за июньский паводок составляет на реках бассейна Уссури (центральные и северные районы края) преимущественно 0,6-1,8 метра, на реках бассейнов Японского моря (южные и восточные районы) и озера Ханка (западные районы) – до 0,7 метра", - говорится в сообщении.