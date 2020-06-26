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Минобороны: жертв в результате взрыва резервуара с газом в Тегеране нет
Жертв в результате взрыва резервуара с газом на востоке Тегерана нет, сообщил представитель министерства обороны Ирана Давуд Абди. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T02:39
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министерство обороны ирана, тегеран (город), иран, в мире

Минобороны: жертв в результате взрыва резервуара с газом в Тегеране нет

02:39 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Жертв в результате взрыва резервуара с газом на востоке Тегерана нет, сообщил представитель министерства обороны Ирана Давуд Абди.
Ранее корреспондент РИА Новости в Тегеране сообщал о вспышке и свечении, наблюдавшемся несколько секунд, на востоке города после полуночи по местному времени.
"Взорвался резервуар с газом, пламя, возникшее в результате взрыва, удалось локализовать силами пожарных. К счастью, обошлось без жертв", - прокомментировал представитель минобороны в эфире телеканала IRINN.
По данным портала Nour News, в районе одного из центров минобороны Ирана взорвался резервуар с техническим газом, но к объектам вооруженных сил страны это происшествие отношения не имело.
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