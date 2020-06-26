Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. С июля в С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов, пишет Autonews

В частности, отныне будет запрещен ввоз праворульных самосвалов и стоительной спецтехники, а также микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов.

Установку газобаллонного оборудования, лебедки, фаркопа и багажника с 1 июля можно будет легализовать только после проверки в специальной лаборатории.

Изменения порядка медосвидетельствования

Кроме того, с 1 июля изменится порядок прохождения медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительского удостоверения: некоторым автолюбителям теперь придется сдать дополнительные анализы. Однако новая мера коснется только тех водителей, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками Для диагностики употребления алкоголя будут использоваться лабораторные исследования крови или мочи.

Ранее планировалось распространить эту процедуру на всех желающих получить права. Внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований, Минздрав собирался с 22 ноября прошлого года. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.

Позднее Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей и проведет дополнительный анализ методов тестирования. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.

Какие еще нововведения могут ждать автомобилистов

В начале января заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков сообщил, что количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав в 2020 году увеличится.

Он напомнил, что сейчас при сдаче теоретической части экзамена проверяют знание правил дорожного движения, а также "иных законодательных практик в сфере безопасности дорожного движения", всего это около 800 вопросов.

В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему. Кроме того, изменится сама процедура проведения испытания.

В итоге теоретическая часть будет состоять из блоков "Основы безопасности вождения", "ПДД", "Законодательство", "Медицина", "Устройство ТС", "Психология" и "Профессиональный блок".

Что касается практической части, как сообщалось ранее, планируется, что она будет проходить без "площадки". Гиляков добавил, что не будет и заранее известных маршрутов, также планируется отказаться от балльной оценки.