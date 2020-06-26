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Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов, пишет Autonews. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:27
россия
авто
общество
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Лишнее подтверждение, что ГИБДД сборище представителей нетрадиционной сексуальной ориентации! Готовимся к очередной стрижке в пользу потерпевших от кртзиса коррупционеров. Теперь за наличие фаркопа или багажника подрастут взятки или ходи делай дорогостоящую экспертизу о том что можно ставить или снимай или плати на месте! Вот как это относится к безопасности движения, которое они должны блюсти!?
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, авто, общество

Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила

02:26 26.06.2020 (обновлено: 09:27 26.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэрация воздуха в Москве
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© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов, пишет Autonews.
В частности, отныне будет запрещен ввоз праворульных самосвалов и стоительной спецтехники, а также микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов.
Установку газобаллонного оборудования, лебедки, фаркопа и багажника с 1 июля можно будет легализовать только после проверки в специальной лаборатории.

Изменения порядка медосвидетельствования

Кроме того, с 1 июля изменится порядок прохождения медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительского удостоверения: некоторым автолюбителям теперь придется сдать дополнительные анализы. Однако новая мера коснется только тех водителей, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками Для диагностики употребления алкоголя будут использоваться лабораторные исследования крови или мочи.
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Ранее планировалось распространить эту процедуру на всех желающих получить права. Внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований, Минздрав собирался с 22 ноября прошлого года. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Позднее Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей и проведет дополнительный анализ методов тестирования. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.

Какие еще нововведения могут ждать автомобилистов

В начале января заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков сообщил, что количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав в 2020 году увеличится.
Он напомнил, что сейчас при сдаче теоретической части экзамена проверяют знание правил дорожного движения, а также "иных законодательных практик в сфере безопасности дорожного движения", всего это около 800 вопросов.
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В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему. Кроме того, изменится сама процедура проведения испытания.
В итоге теоретическая часть будет состоять из блоков "Основы безопасности вождения", "ПДД", "Законодательство", "Медицина", "Устройство ТС", "Психология" и "Профессиональный блок".
Что касается практической части, как сообщалось ранее, планируется, что она будет проходить без "площадки". Гиляков добавил, что не будет и заранее известных маршрутов, также планируется отказаться от балльной оценки.
Нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года.
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РоссияАвтоОбщество
Популярные комментарии
Новые взятки узаконили!
26 июня, 03:38
Ярослав Аксюков
248601227
Лишнее подтверждение, что ГИБДД сборище представителей нетрадиционной сексуальной ориентации! Готовимся к очередной стрижке в пользу потерпевших от кртзиса коррупционеров. Теперь за наличие фаркопа или багажника подрастут взятки или ходи делай дорогостоящую экспертизу о том что можно ставить или снимай или плати на месте! Вот как это относится к безопасности движения, которое они должны блюсти!?
26 июня, 05:26
Дмитрий
224204222
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