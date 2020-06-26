Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573492441.html
СМИ: в Ираке силовики накрыли цех по изготовлению ракетных установок
Органы безопасности Ирака обнаружили к югу от Багдада подпольный цех по изготовлению ракетных установок и задержали 13 работавших в нем человек, передает... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T02:19
мустафа аль-каземи
багдад (город)
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149619/13/1496191317_0:0:3178:1788_1400x0_80_0_0_5b745c5704b83aae8cf7cdeac1aa7037.jpg
https://ria.ru/20200622/1573331263.html
багдад (город)
ирак
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149619/13/1496191317_0:0:3178:1788_1400x0_80_0_0_5b745c5704b83aae8cf7cdeac1aa7037.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149619/13/1496191317_0:0:2948:2211_1400x0_80_0_0_ef2f5ea602f6f2c071df74ea33a17c3e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149619/13/1496191317_296:0:2507:2211_1400x0_80_0_0_0702d28b27476194fb8ac6d21427a5f6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мустафа аль-каземи, багдад (город), ирак, в мире

СМИ: в Ираке силовики накрыли цех по изготовлению ракетных установок

02:19 26.06.2020
336
© AP Photo / Ahmed AlhusseineyСотрудник полиции в Ираке
Сотрудник полиции в Ираке
© AP Photo / Ahmed Alhusseiney
Сотрудник полиции в Ираке. Архивное фото
КАИР, 26 июн – РИА Новости. Органы безопасности Ирака обнаружили к югу от Багдада подпольный цех по изготовлению ракетных установок и задержали 13 работавших в нем человек, передает телеканал al-Sumaria.
"Силы безопасности нашли цех по производству ракетных установок в районе Буэйса к югу от Багдада", - сообщил каналу источник в органах безопасности.
По его данным, задержаны 13 человек, работавших в цеху.
Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба. В понедельник ракетному обстрелу подвергся Международный аэропорт Багдада, в результате никто не пострадал.
Международный аэропорт Багдада, Ирак
22 июня, 22:33
СМИ сообщили об обстреле международного аэропорта Багдада
В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.
611101
Обсудить 0
Мустафа аль-КаземиБагдад (город)ИракВ мире
Рекомендуем
Тегеран, Иран
СМИ назвали причину вспышки на востоке Тегерана
Тегеран, Иран
Минобороны: жертв в результате взрыва резервуара с газом в Тегеране нет
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, Ливия
ЛНА начала патрулировать нефтяные объекты на востоке страны
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Усама бен Ладен. 1998 год
СМИ: в Пакистане критикуют премьера, назвавшего бен Ладена "мучеником"
Петр Порошенко
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
21:00В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
20:58Число случаев коронавируса в мире превысило 9,4 миллиона
20:54Число жертв коронавируса в Чили превысило пять тысяч
Лента новостейМолния