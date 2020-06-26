СМИ: в Ираке силовики накрыли цех по изготовлению ракетных установок

"Силы безопасности нашли цех по производству ракетных установок в районе Буэйса к югу от Багдада", - сообщил каналу источник в органах безопасности.

Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба. В понедельник ракетному обстрелу подвергся Международный аэропорт Багдада, в результате никто не пострадал.