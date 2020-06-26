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Неизвестный поджег автобус перед дворцом президента Бразилии
Неизвестный поджег автобус с пассажирами перед официальной резиденцией президента Бразилии Жаира Болсонару в знак протеста против его политики, сообщает портал... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:21
жаир болсонару
бразилия
в мире
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РИА Новости
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60
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жаир болсонару, бразилия, в мире

Неизвестный поджег автобус перед дворцом президента Бразилии

02:17 26.06.2020 (обновлено: 13:21 26.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Неизвестный поджег автобус с пассажирами перед официальной резиденцией президента Бразилии Жаира Болсонару в знак протеста против его политики, сообщает портал G1.
По данным военной полиции Федерального округа, подозреваемый разлил в автобусе бензин, поджег его, а затем вышел наружу, выкрикивая "Долой Болсонару!" Инцидент происходил напротив Дворца Планалту в столице страны, где находится рабочее место главы государства.
Автомобили полицейских в Рио-де-Жанейро, Бразилия
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Поджигатель был задержан и доставлен в полицейский комиссариат. Пожарные потушили автобус, который сгорел лишь частично.
Сообщается, что в автобусе находилось десять пассажиров, никто из них не пострадал.
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Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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