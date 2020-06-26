https://ria.ru/20200626/1573492413.html
Неизвестный поджег автобус перед дворцом президента Бразилии
Неизвестный поджег автобус с пассажирами перед официальной резиденцией президента Бразилии Жаира Болсонару в знак протеста против его политики, сообщает портал... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T02:17
2020-06-26T13:21
жаир болсонару
бразилия
в мире
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https://ria.ru/20200610/1572764809.html
1
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жаир болсонару, бразилия, в мире