Неизвестный поджег автобус перед дворцом президента Бразилии

По данным военной полиции Федерального округа, подозреваемый разлил в автобусе бензин, поджег его, а затем вышел наружу, выкрикивая "Долой Болсонару!" Инцидент происходил напротив Дворца Планалту в столице страны, где находится рабочее место главы государства.

В Бразилии чиновника заподозрили в коррупции после закупки аппаратов ИВЛ

В Бразилии чиновника заподозрили в коррупции после закупки аппаратов ИВЛ

Сообщается, что в автобусе находилось десять пассажиров, никто из них не пострадал.