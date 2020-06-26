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Религия и мировоззрение
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Все храмы в Подмосковье открылись для прихожан во время богослужений
Все храмы в Подмосковье открылись для прихожан во время богослужений, следует из циркулярного письма настоятелям монастырей и приходов управляющего Московской... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:03
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РИА Новости
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353
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новости - религия и мировоззрение, коронавирус в россии, россия, московская область (подмосковье)

Все храмы в Подмосковье открылись для прихожан во время богослужений

02:08 26.06.2020 (обновлено: 11:03 26.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерующая
Верующая
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Верующая. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Все храмы в Подмосковье открылись для прихожан во время богослужений, следует из циркулярного письма настоятелям монастырей и приходов управляющего Московской областной епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Посещение храмов в Подмосковье было приостановлено в связи с распространением коронавируса 13 апреля. В конце мая власти региона разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы, когда в них не идут богослужения, при соблюдении всех санитарных предписаний.
"Довожу до вашего сведения, что согласно письму главного государственного санитарного врача по Московской области Ольги Михайловны Микаиловой за № 4197-06 от 23.06.2020 года, в Московской области действует первый этап снятия ограничительных мероприятий", - говорится в циркуляре митрополита Ювеналия, поступившем в РИА Новости.
По данным архиерея, теперь возможно и "совершение богослужений в храмах площадью не более 400 квадратных метров с участием граждан при условии ограничения численности находящихся внутри храма (не более 1 человека на 4 квадратных метра), в храмах площадью более 400 квадратных метров - совершать богослужения при ограничении численности внутри храма до 100 человек".
Глава Московской епархии также напомнил о необходимости соблюдения принятых ранее общих санитарно-гигиенических правил, в числе которых обязательное ношение защитных масок, соблюдение мер социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми), антисептическая обработка рук при входе в храм, регулярная дезинфекция киотов икон и богослужебных предметов.
"Совершение крестин, венчаний, отпеваний и других частных треб - в ограниченном присутствии близких людей", - говорится также в циркулярном письме.
В Москве все православные храмы были открыты для верующих с 6 июня.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииРоссияМосковская область (Подмосковье)
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