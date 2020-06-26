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https://ria.ru/20200626/1573492315.html
Эксперт рассказал, когда нельзя включать "аварийку" в машине
При включенной аварийной сигнализации нельзя останавливаться или парковаться там, где это запрещено правилами дорожного движения (ПДД) или текущей дорожной... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T02:19
москва
общество
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https://ria.ru/20200605/1572495911.html
Эвакуировать сразу .
17
На всех остановках эти существа стоят с аварийками. Когда они уже до людей эволюционируют.
17
8
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572954090_0:183:600:520_1400x0_80_0_0_eaf863ae0d775e8af4ceb0e2eec6be38.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

Эксперт рассказал, когда нельзя включать "аварийку" в машине

02:19 26.06.2020
15289
ДТП с участием беспилотного автомобиля "Мостранспроекта" в центре Москвы
ДТП с участием беспилотного автомобиля Мостранспроекта в центре Москвы
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. При включенной аварийной сигнализации нельзя останавливаться или парковаться там, где это запрещено правилами дорожного движения (ПДД) или текущей дорожной обстановкой, рассказал агентству “Прайм” автомобильный эксперт Егор Васильев.
"Аварийная сигнализация, или аварийка, как все привыкли ее называть, используется для того, чтобы предупредить остальных участников дорожного движения о возникших проблемах с вашим автомобилем, то есть — это средство безопасности. Понятно, что и использовать его необходимо строго по назначению,” – сказал он.
Однако часто, особенно в Москве, “продвинутые” автолюбители находят аварийке другое применение.
“Почему-то многие считают, что при включенной аварийной сигнализации можно останавливаться или парковаться там, где это запрещено правилами дорожного движения или текущей дорожной обстановкой — и это совершенно недопустимо”, — отметил эксперт. ​
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2695264852
Обсудить 8
МоскваОбщество
Популярные комментарии
Эвакуировать сразу .
26 июня, 02:45
freizdorf
1040003
На всех остановках эти существа стоят с аварийками. Когда они уже до людей эволюционируют.
26 июня, 06:27
ЛКЛысый Кучерявый
1230002
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