Эксперт рассказал, когда нельзя включать "аварийку" в машине

"Аварийная сигнализация, или аварийка, как все привыкли ее называть, используется для того, чтобы предупредить остальных участников дорожного движения о возникших проблемах с вашим автомобилем, то есть — это средство безопасности. Понятно, что и использовать его необходимо строго по назначению,” – сказал он.