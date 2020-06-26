Вильфанд: жара в Верхоянске может стать метеорологическим рекордом

"Этот температурный рекорд очень сильно заинтересовал и Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), и даже ООН. Верхоянск - это полюс холода, а там 38 градусов. В 2010 году жители европейской России помнят, и тогда был установлен рекорд в 38,6 градуса, фантастический рекорд, но это в Москве, а речь идет о Верхоянске - самый север страны. Это настолько огромная величина для северных территорий, что она вызывает повышенный интерес", - сказал Вильфанд.