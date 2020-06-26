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Вильфанд: жара в Верхоянске может стать метеорологическим рекордом
Жара в 38 градусов на полюсе холода в Верхоянске может войти в число уникальных метеорологических рекордов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T02:05
россия
владимир книга
роман вильфанд
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
верхоянск
общество
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россия, владимир книга, роман вильфанд, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), верхоянск, общество

Вильфанд: жара в Верхоянске может стать метеорологическим рекордом

02:04 26.06.2020 (обновлено: 02:05 26.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Жара в 38 градусов на полюсе холода в Верхоянске может войти в число уникальных метеорологических рекордов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее начальник якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик сообщила РИА Новости, что 20 июня воздух в Верхоянске прогрелся до плюс 38 градусов, причина такой погоды в резко континентальном климате Якутии и мощном антициклоне с востока.
"Этот температурный рекорд очень сильно заинтересовал и Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), и даже ООН. Верхоянск - это полюс холода, а там 38 градусов. В 2010 году жители европейской России помнят, и тогда был установлен рекорд в 38,6 градуса, фантастический рекорд, но это в Москве, а речь идет о Верхоянске - самый север страны. Это настолько огромная величина для северных территорий, что она вызывает повышенный интерес", - сказал Вильфанд.
Он добавил, что представители ВМО обсуждают создание каталога очень редких погодных событий.
"Понятно, что все рекорды фиксируют, а для экстремальных событий будет создаваться что-то типа Книги Гиннесса. Это я полушутя говорю. Представьте, что на Северном полюсе будет 35 градусов. Событие в Верхоянске претендует на то, чтобы войти в список экстремальных рекордов погоды. Предыдущий рекорд был 31 градус, кажется, что тоже невероятно много, но когда сразу выше на шесть-семь градусов. Возьмем рекорд прыжков с шестом. Он выше шести метров. А теперь представьте, что кто-то прыгнул на девять метров. Это вызывает удивление?" - отметил Вильфанд.
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Ученый пояснил, что ВМО намерена проверить зафиксированную для Верхоянска температуру.
"Для проверки они, конечно, обратятся в Росгидромет. Все методы наблюдений будут использованы для перепроверки информации, в том числе дистанционные. Такой порядок для всех рекордов. Их проверяют с помощью современных средств согласования: по рядам данных на соседних данных, а также с помощью математической обработки информации. Это всегда требует подтверждения, а не только в отношение Верхоянска", - сказал Вильфанд.
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РоссияВладимир КнигаРоман ВильфандФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ВерхоянскОбщество
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