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ЛНА начала патрулировать нефтяные объекты на востоке страны
Военные Ливийской национальной армии (ЛНА) под прикрытием авиации начали патрулирование в районе нефтяных месторождений на востоке страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T01:59
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акиля салех, халифа хафтар, триполи, ливия, сша, в мире

ЛНА начала патрулировать нефтяные объекты на востоке страны

01:59 26.06.2020
971
© AP Photo / Hussein MallaРаботник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, Ливия
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, Ливия
© AP Photo / Hussein Malla
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, Ливия. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 26 июн – РИА Новости. Военные Ливийской национальной армии (ЛНА) под прикрытием авиации начали патрулирование в районе нефтяных месторождений на востоке страны, заявил РИА Новости пресс-секретарь Гвардии защиты нефтяных объектов Ибрагим аль-Фаиди.
"Военные отряды, состоящие из специальных сил и подразделений Гвардии по защите нефтяных объектов, выдвинулись в составе патрулей в район "нефтяного полумесяца", где расположены нефтяные месторождения и порты, под прикрытием истребителей ЛНА", - заявил аль-Фаиди.
"Нефтяным полумесяцем" называют нефтеносные районы на ливийском побережье в восточной части страны от города Тобрук до эс-Сидры.
Отмечается, что решение о начале патрулирования принято согласно указаниям главнокомандующего ЛНА Халифы Хафтара.
Цель патрулей – "обеспечить защиту нефтяных объектов от любых атак, ожидаемых со стороны вооруженных группировок". "Патрули не вмешиваются в работу компаний, действующих в портах и на месторождениях", - заявил аль-Фаиди.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
01:52
Ливийская национальная армия намерена продолжать борьбу против терроризма
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Акиля СалехХалифа ХафтарТриполиЛивияСШАВ мире
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