ЛНА начала патрулировать нефтяные объекты на востоке страны

"Военные отряды, состоящие из специальных сил и подразделений Гвардии по защите нефтяных объектов, выдвинулись в составе патрулей в район "нефтяного полумесяца", где расположены нефтяные месторождения и порты, под прикрытием истребителей ЛНА", - заявил аль-Фаиди.