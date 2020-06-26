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Ученый развеял миф об опасности малярийных комаров
Активность кровососущих насекомых в летний период – явление обычное. Многие панически боятся укусов малярийных комаров. Действительно ли стоит их опасаться,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T02:02
комар
риа наука
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комар, россия, воз

Ученый развеял миф об опасности малярийных комаров

02:02 26.06.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкКомар
Комар
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Комар. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Активность кровососущих насекомых в летний период – явление обычное. Многие панически боятся укусов малярийных комаров. Действительно ли стоит их опасаться, объяснил в интервью радио Sputnik научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
По данным ВОЗ, более 90% заболеваний малярией приходится на африканские страны. Это тяжелая инфекционная болезнь, которая сопровождается повышением температуры, головной и суставной болью, усталостью и ознобом. Увеличивается селезенка и печень, понижается гемоглобин в крови. Разносят эту инфекцию малярийные комары, пояснил Вадим Марьинский.

"Если говорить про всю планету, то самая опасная, иногда смертельная инфекция, которую разносят комары – это малярия. Она вызывается одноклеточным паразитом, переносимым комарами рода анофелес. Они так и называются: малярийные комары. На территории России они тоже широко распространены. В течение сезона любого человека за пределами города многократно кусают малярийные комары", - рассказал радио Sputnik ученый.

В ряде СМИ появилась информация, что гибель из-за зимних морозов на юге России рыб гамбузий, которые поедают личинок малярийных комаров, число насекомых может возрасти. Появляется риск опасных укусов. Но оснований для паники нет, уверен Вадим Марьинский.
"Малярийные комары могут быть переносчиками инфекции, если сами являются ее носителями. Если инфекции нет, то их укус ничем не страшен. На юге России когда-то были очаги малярии, но проведенные еще в XIX веке работы по осушению болот позволили решить эту проблему. Сегодня в России бывают точечные, очень небольшие вспышки малярии. Ее могут завезти из тропических регионов", - отметил в эфире радио Sputnik специалист.
Эксперт добавил, что обычный человек не сможет отличить малярийного комара от не малярийного. При этом обычные комары могут переносить немало заболеваний и тропических инфекций. В южных регионах России укусы комаров могут привести к тому, что в человеке поселяются черви-дирофилярии. В отличие от малярии, природных очагов которой в России нет, такие случаи бывают. Но распространенным это явление назвать нельзя.
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РИА НаукакомарРоссияВОЗ
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