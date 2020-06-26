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ФРГ, Франция и Италия призвали прекратить военные действия в Ливии
ФРГ, Франция и Италия призывают все стороны конфликта в Ливии немедленно и без условий прекратить военные действия, говорится в совместном заявлении МИД трех... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T01:51
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353
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акиля салех, халифа хафтар, франция, ливия, италия, сша, берлин (город), в мире

ФРГ, Франция и Италия призвали прекратить военные действия в Ливии

01:51 26.06.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкТриполи, Ливия
Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Триполи, Ливия. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. ФРГ, Франция и Италия призывают все стороны конфликта в Ливии немедленно и без условий прекратить военные действия, говорится в совместном заявлении МИД трех европейских стран.
"На фоне растущего риска того, что ситуация в Ливии продолжит ухудшаться и обостряться на региональном уровне, Германия, Франция и Италия призывают все ливийские партии немедленно и без предварительных условий прекратить боевые действия и прекратить любое дальнейшее наращивание военной мощи в стране", - говорится в заявлении.
Берлин, Париж и Рим также призывают "всех иностранных участников прекратить любое вмешательство и полностью соблюдать эмбарго на поставки оружия, введенное Советом безопасности Организации Объединенных Наций". Авторы выступают за скорейшее завершение переговоров в военном комитете 5+5 под эгидой UNSMIL и подписание "долгосрочного и заслуживающего доверия соглашения о прекращении огня".
"Все усилия в этом направлении, включая египетскую инициативу, объявленную 6 июня, должны быть поддержаны. Любая инициатива в поддержку соглашения о прекращении огня и согласованного политического урегулирования кризиса в Ливии должна быть полностью инклюзивной и прочно закрепленной в Берлинском процессе, который является единственной жизнеспособной основой", - говорится в заявлении.
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Акиля СалехХалифа ХафтарФранцияЛивияИталияСШАБерлин (город)В мире
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