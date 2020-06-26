ФРГ, Франция и Италия призвали прекратить военные действия в Ливии

"На фоне растущего риска того, что ситуация в Ливии продолжит ухудшаться и обостряться на региональном уровне, Германия, Франция и Италия призывают все ливийские партии немедленно и без предварительных условий прекратить боевые действия и прекратить любое дальнейшее наращивание военной мощи в стране", - говорится в заявлении.