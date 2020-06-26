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Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:57
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
общество
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https://ria.ru/20200625/1573477814.html
"артист находится в подавленном состоянии и "очень переживает" из-за произошедшего ДТП". А я бы скорее поверил в то что артист переживает за свою поломанную карьеру больше чем за убиенного водителя фургона.
222
Жаль артиста... В театре и кино Играл от Бога, Был любим, И был на высоте Своею простотой. Любовью зрителя Избалован был. Но не прошёл Седой уж старикан К исходу жизни Русское авось. Не повезло ему. Тому что в связке Жалеть уж не о чем Нет его.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, общество

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

01:45 26.06.2020 (обновлено: 10:57 26.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев.
По его утверждению, близкие артиста хотели вызвать скорую, однако Ефремов "остановил их". Пашаев добавил, что утром состояние актера "немного улучшилось", но проблемы с самочувствием вынудили его отказаться от планов посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня. Пашаев пояснил, что обсуждал с актером и его супругой возможность обратиться к следователю с ходатайством о разрешении поехать на кладбище.
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
23 июня, 20:59
Адвокат рассказал об обещании Ефремова "никогда больше не пить"
Адвокат добавил, что артист находится в подавленном состоянии и "очень переживает" из-за произошедшего ДТП.
Восьмого июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Анна Мария Ефремова
Вчера, 17:26
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваОбщество
Популярные комментарии
"артист находится в подавленном состоянии и "очень переживает" из-за произошедшего ДТП". А я бы скорее поверил в то что артист переживает за свою поломанную карьеру больше чем за убиенного водителя фургона.
26 июня, 02:26
Виртуальный деструктор
198002022
Жаль артиста... В театре и кино Играл от Бога, Был любим, И был на высоте Своею простотой. Любовью зрителя Избалован был. Но не прошёл Седой уж старикан К исходу жизни Русское авось. Не повезло ему. Тому что в связке Жалеть уж не о чем Нет его.
26 июня, 02:31
АЗАндрей Зиновьев
372136142
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