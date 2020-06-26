https://ria.ru/20200626/1573491903.html
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T01:45
2020-06-26T10:57
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
общество
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https://ria.ru/20200623/1573391919.html
https://ria.ru/20200625/1573477814.html
Виртуальный деструктор
"артист находится в подавленном состоянии и "очень переживает" из-за произошедшего ДТП". А я бы скорее поверил в то что артист переживает за свою поломанную карьеру больше чем за убиенного водителя фургона.
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Андрей Зиновьев
Жаль артиста... В театре и кино Играл от Бога, Был любим, И был на высоте Своею простотой. Любовью зрителя Избалован был. Но не прошёл Седой уж старикан К исходу жизни Русское авось. Не повезло ему. Тому что в связке Жалеть уж не о чем Нет его.
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573069682_0:0:2022:1137_1400x0_80_0_0_c2aa554bc37e01940b2633cd0257c3ec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, общество