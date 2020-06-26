Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

По его утверждению, близкие артиста хотели вызвать скорую, однако Ефремов "остановил их". Пашаев добавил, что утром состояние актера "немного улучшилось", но проблемы с самочувствием вынудили его отказаться от планов посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня. Пашаев пояснил, что обсуждал с актером и его супругой возможность обратиться к следователю с ходатайством о разрешении поехать на кладбище.