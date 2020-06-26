Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573491873.html
СМИ: соседи Катара пока отвергают посредничество Кувейта в вопросе Дохи
Соседние в Катаром страны пока не откликнулись на посредничество Кувейта для урегулирования конфликта с Дохой, сообщил посол Катара в США Машаль бен Хамад Аль... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T01:39
кувейт
доха
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152059/35/1520593598_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b674dc65b2b95e035b377bf7879dfefe.jpg
https://ria.ru/20200624/1573426267.html
кувейт
доха
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152059/35/1520593598_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b674dc65b2b95e035b377bf7879dfefe.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152059/35/1520593598_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_729eee2b2a83fb788b56a15ac22cda8f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152059/35/1520593598_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_7a5fc4d7f65bad76bce88c2feab61f0b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кувейт, доха, сша, в мире

СМИ: соседи Катара пока отвергают посредничество Кувейта в вопросе Дохи

01:39 26.06.2020
188
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНебоскребы в Дохе
Небоскребы в Дохе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Небоскребы в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 26 июн - РИА Новости. Соседние в Катаром страны пока не откликнулись на посредничество Кувейта для урегулирования конфликта с Дохой, сообщил посол Катара в США Машаль бен Хамад Аль Тани в интервью программе Al Monitor Podcast.
"Последняя попытка, предпринятая Кувейтом, и дипломатический шаги, связанные с обоюдными визитами глав МИД Кувейта и Катара в эти страны в дополнение к усилиям США, к сожалению, были отвергнуты странами, установившими блокаду Катара", - сказал посол.
По его мнению, время является гарантом того, что эти страны "придут в чувство и признают отсутствие альтернативы решению на основе диалога, который строится на уважении всех сторон".
При этом он отметил, что "посредничество Кувейта во главе с эмиром в конфликте между Катаром и его соседями не прекращалось, и Кувейт вместе с США продолжает совершать усилия для поиска решения для окончания кризиса".
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
24 июня, 17:09
Богданов обсудил с властями Катара ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке
Соседние с Катаром страны - Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, а также Египет более трех лет назад разорвали дипотношения с Дохой, обвинив эмират в поддержке терроризма и установив его транспортную блокаду. Катар неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что они основаны на ложных сведениях. В конце прошлого года министр иностранных дел Катара сообщил, что Доха ведет переговоры с Саудовской Аравией, чтобы положить конец кризису в отношениях между соседями, но через некоторое время он объявил о провале этих переговоров.
010001
Обсудить 0
КувейтДохаСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Полицейский в Рио-де-Жанейро
Дело о коррупции Болсонару-младшего в Бразилии передали в специальный суд
Петр Порошенко
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
В Египте число выявленных случаев коронавируса превысило 60 тысяч
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников назвал опасные лекарства
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
21:00В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
20:58Число случаев коронавируса в мире превысило 9,4 миллиона
20:54Число жертв коронавируса в Чили превысило пять тысяч
Лента новостейМолния