СМИ: соседи Катара пока отвергают посредничество Кувейта в вопросе Дохи

"Последняя попытка, предпринятая Кувейтом, и дипломатический шаги, связанные с обоюдными визитами глав МИД Кувейта и Катара в эти страны в дополнение к усилиям США, к сожалению, были отвергнуты странами, установившими блокаду Катара", - сказал посол.

По его мнению, время является гарантом того, что эти страны "придут в чувство и признают отсутствие альтернативы решению на основе диалога, который строится на уважении всех сторон".

При этом он отметил, что "посредничество Кувейта во главе с эмиром в конфликте между Катаром и его соседями не прекращалось, и Кувейт вместе с США продолжает совершать усилия для поиска решения для окончания кризиса".