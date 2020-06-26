В Египте число выявленных случаев коронавируса превысило 60 тысяч

Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе. Архивное фото

Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе

© AP Photo / Nariman El-Mofty Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе

КАИР, 26 июн – РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 60 тысяч, сообщил в ночь на пятницу минздрав страны.

Отметка в 50 тысяч зараженных была преодолена 18 июня.

"Зафиксированы 1569 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 83 человека", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.

Больше всего зараженных в северных провинциях Каир , Гиза и Кальюбия, отметил он. По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 61 130 человек, 16 338 человек из них выздоровели и выписаны из больниц, скончались 2 533 человека", - сообщил Мугахед. За сутки из больниц выписаны 403 человека.

Египетские власти решили отменить с субботы комендантский час и возобновить работу ранее закрытых из-за пандемии коронавируса объектов - ресторанов, кафе, кинотеатров, спортивных клубов при условии соблюдения мер предосторожности и ограничении числа посетителей, также откроются религиозные учреждения.

В ходе своего выступления во вторник премьер-министр Мустафа Мадбули отметил, что северные провинции Каир, Гиза и Кальюбия вызывают наибольшее беспокойство из-за того, что порядка половины всех случаев коронавируса в стране зафиксированы именно там. При этом премьер заявил, что Египет успешно противодействовал коронавирусу, "благодаря осознанным шагам правительства".

Несмотря на снятие многих ограничений, парки и пляжи, кроме тех, что расположены на территории отелей, останутся закрытыми, так как власти опасаются массовых собраний, способствующих передаче коронавируса.