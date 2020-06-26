https://ria.ru/20200626/1573491840.html
В Египте число выявленных случаев коронавируса превысило 60 тысяч
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 60 тысяч, сообщил в ночь на пятницу минздрав страны. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T01:36
2020-06-26T02:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
каир (город)
египет
в мире
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1
каир (город)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, каир (город), египет, в мире
КАИР, 26 июн – РИА Новости.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте
превысило 60 тысяч, сообщил в ночь на пятницу минздрав страны.
Отметка в 50 тысяч зараженных была преодолена 18 июня.
"Зафиксированы 1569 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 83 человека", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.
Больше всего зараженных в северных провинциях Каир
, Гиза и Кальюбия, отметил он. По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ
.
"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 61 130 человек, 16 338 человек из них выздоровели и выписаны из больниц, скончались 2 533 человека", - сообщил Мугахед. За сутки из больниц выписаны 403 человека.
Египетские власти решили отменить с субботы комендантский час и возобновить работу ранее закрытых из-за пандемии коронавируса объектов - ресторанов, кафе, кинотеатров, спортивных клубов при условии соблюдения мер предосторожности и ограничении числа посетителей, также откроются религиозные учреждения.
В ходе своего выступления во вторник премьер-министр Мустафа Мадбули отметил, что северные провинции Каир, Гиза и Кальюбия вызывают наибольшее беспокойство из-за того, что порядка половины всех случаев коронавируса в стране зафиксированы именно там. При этом премьер заявил, что Египет успешно противодействовал коронавирусу, "благодаря осознанным шагам правительства".
Несмотря на снятие многих ограничений, парки и пляжи, кроме тех, что расположены на территории отелей, останутся закрытыми, так как власти опасаются массовых собраний, способствующих передаче коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.