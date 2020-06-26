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Дело о коррупции Болсонару-младшего в Бразилии передали в специальный суд
Дело о коррупции в отношении сенатора Флавиу Болсонару, одного из сыновей президента Бразилии Жаира Болсонару, передано в специальный суд, сообщает местный... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T01:24
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жаир болсонару, рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире

Дело о коррупции Болсонару-младшего в Бразилии передали в специальный суд

01:19 26.06.2020 (обновлено: 01:24 26.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полицейский в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дело о коррупции в отношении сенатора Флавиу Болсонару, одного из сыновей президента Бразилии Жаира Болсонару, передано в специальный суд, сообщает местный портал UOL.
Расследование в отношении Болсонару-младшего было открыто в ноябре 2019 года. Сообщалось, что прокуратура Рио-де-Жанейро планирует исследовать схему найма экс-депутатом Флавиу Болсонару друзей и родственников в качестве советников с целью присвоения их официального дохода. Подозрения вызвали наличие в списке советников культуриста и ветеринара, проживающих далеко от столицы.
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Главы государств, становившиеся фигурантами уголовных дел
Палата уголовного суда Рио-де-Жанейро согласилась передать дело в спецтрибунал более высокой инстанции по ходатайству адвокатов Флавиу Болсонару. Защита указывала, что предполагаемые нарушения имели место в его бытность депутатом штата и, следовательно, не могут рассматриваться в обычном суде.
Данное процессуальное решение рассматривается, как частичная победа старшего сына президента. Его защита теперь намерена добиться "аннулирования всех решений и материалов, относящихся к делу с момента начала расследования".
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Жаир БолсонаруРио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
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