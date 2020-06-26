Дело о коррупции Болсонару-младшего в Бразилии передали в специальный суд

Палата уголовного суда Рио-де-Жанейро согласилась передать дело в спецтрибунал более высокой инстанции по ходатайству адвокатов Флавиу Болсонару. Защита указывала, что предполагаемые нарушения имели место в его бытность депутатом штата и, следовательно, не могут рассматриваться в обычном суде.