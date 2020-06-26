В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Закон о виноградарстве и виноделии, вводящий понятие Закон о виноградарстве и виноделии, вводящий понятие российского вина и являющийся базовым документом для отрасли, вступает в силу 26 июня.

Закон, принятый в декабре, устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и направлен на повышение качества и конкурентоспособности напитков из отечественного винограда. Им вводится понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного на территории РФ и без применения импортного виноматериала.

Само вино определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России.

Закон определяет, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, и запрещает ее оборот. Кроме того, устанавливаются особенности маркировки и продажи вина в рознице: в частности, производители и продавцы должны доводить до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино; при этом на этикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22% должно быть указано, что это не вино, и продажа таких напитков в торговом зале отделяется от вина.

"Главное, в законе записано, что виноградарство и виноделие должно являться единым целым, и регулирование виноградарства должно осуществляться как единый комплекс, как единая отрасль, а руководство должно осуществляться единым органом – уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, определенным правительством РФ", - прокомментировал для РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович, пояснив, что, возможно, этими полномочиями будет наделен Минсельхоз РФ.