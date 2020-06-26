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В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии
Закон о виноградарстве и виноделии, вводящий понятие российского вина и являющийся базовым документом для отрасли, вступает в силу 26 июня. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T01:08
россия
общество
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60
россия, общество

В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии

01:08 26.06.2020
2866
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСбор винограда в Крыму
Сбор винограда в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сбор винограда в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Закон о виноградарстве и виноделии, вводящий понятие российского вина и являющийся базовым документом для отрасли, вступает в силу 26 июня.
Закон, принятый в декабре, устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и направлен на повышение качества и конкурентоспособности напитков из отечественного винограда. Им вводится понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного на территории РФ и без применения импортного виноматериала.
Председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев
19 декабря 2019, 13:40
Киселев про закон о виноделии: шампанских бунтов не будет
Само вино определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России.
Закон определяет, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, и запрещает ее оборот. Кроме того, устанавливаются особенности маркировки и продажи вина в рознице: в частности, производители и продавцы должны доводить до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино; при этом на этикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22% должно быть указано, что это не вино, и продажа таких напитков в торговом зале отделяется от вина.
"Главное, в законе записано, что виноградарство и виноделие должно являться единым целым, и регулирование виноградарства должно осуществляться как единый комплекс, как единая отрасль, а руководство должно осуществляться единым органом – уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, определенным правительством РФ", - прокомментировал для РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович, пояснив, что, возможно, этими полномочиями будет наделен Минсельхоз РФ.
Еще два основополагающих момента нового закона - нацеленность всех его норм на то, чтобы поддержать отрасль в расширении площадей виноградников в России и наращивании производства отечественной винодельческой продукции, а также указание, что государство будет продолжать оказывать помощь отрасли, подчеркнул Попович. "Многие детали и серьезные вещи невозможно сразу написать, жизнь их подсказывает, и чтобы эти детали продолжали работать на те задачи, про которые я сказал, нужны поправки, уточняющие применение закона", - заключил он.
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РоссияОбщество
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